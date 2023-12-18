В связи с обновлением регистра дорожного страхования с понедельника с 22:00 до вторника до 3:00 будет невозможно заключать договоры дорожного страхования.
Из-за обновления регистра дорожного страхования в определенный период будет невозможно заключать договоры
Также в это время невозможно оформить дорожно-транспортное происшествие в цифровом виде, сравнивать цены дорожного страхования и использовать другие услуги на сайте www.lkf.ee.
В это время невозможно оформить цифровое уведомление о дорожно-транспортном происшествии, использовать калькулятор сравнения цен дорожного страхования, проверить действие дорожного страхования, проверить автомобильные повреждения и воспользоваться другими услугами.