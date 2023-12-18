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Из-за обновления регистра дорожного страхования в определенный период будет невозможно заключать договоры

rus.postimees.ee
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На стоимость автострахования влияет, в частности, количество ДТП.
На стоимость автострахования влияет, в частности, количество ДТП. Фото: Taavi Sepp

В связи с обновлением регистра дорожного страхования с понедельника с 22:00 до вторника до 3:00 будет невозможно заключать договоры дорожного страхования.

Также в это время невозможно оформить дорожно-транспортное происшествие в цифровом виде, сравнивать цены дорожного страхования и использовать другие услуги на сайте www.lkf.ee.

В это время невозможно оформить цифровое уведомление о дорожно-транспортном происшествии, использовать калькулятор сравнения цен дорожного страхования, проверить действие дорожного страхования, проверить автомобильные повреждения и воспользоваться другими услугами.

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