Мариуполь, Попасная, Северодонецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка... Курахово, скорее всего, станет следующим украинским городом в Донецкой области, который российская армия атакует и разрушит.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Курахово – очередной город на пути разрушающей машины российской армии
Российская армия в настоящее время яростно атакует Авдеевку, один из пригородов Донецка. Но в то же время российские войска завершили захват еще одного пригорода Донецка, Марьинки, что в 30 километрах к югу от Авдеевки. Вернее, они завоевали место, где всего два года назад располагался город с 10-тысячным населением.