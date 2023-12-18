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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Курахово – очередной город на пути разрушающей машины российской армии

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Украинский военнослужащий на позициях близ Марьинки.
Украинский военнослужащий на позициях близ Марьинки. Фото: MARKO DJURICA / REUTERS

Мариуполь, Попасная, Северодонецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка... Курахово, скорее всего, станет следующим украинским городом в Донецкой области, который российская армия атакует и разрушит.

Российская армия в настоящее время яростно атакует Авдеевку, один из пригородов Донецка. Но в то же время российские войска завершили захват еще одного пригорода Донецка, Марьинки, что в 30 километрах к югу от Авдеевки. Вернее, они завоевали место, где всего два года назад располагался город с 10-тысячным населением.

«Этого города больше не существует. Там уже давно нет ни одного целого дома», - рассказал военнослужащий 116-й бригады территориальной обороны Украины, защищавший город.

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