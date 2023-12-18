POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Курахово – очередной город на пути разрушающей машины российской армии

Российская армия в настоящее время яростно атакует Авдеевку, один из пригородов Донецка. Но в то же время российские войска завершили захват еще одного пригорода Донецка, Марьинки, что в 30 километрах к югу от Авдеевки. Вернее, они завоевали место, где всего два года назад располагался город с 10-тысячным населением.