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ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ ⟩ Дебетовая или кредитная карта – что выбрать при оплате?

Ангелина Тякер
, экономический журналист
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Банковские карты. Иллюстративное фото.
Банковские карты. Иллюстративное фото. Фото: Claudio Divizia / PantherMedia / Claudio Divizia

Жители Эстонии очень активно используют банковские карты - в третьем квартале товары и услуги на сумму почти 2,6 миллиарда евро были приобретены с помощью банковских карт в Эстонии и за рубежом. Что предпочесть при совершении покупок, кредитную или дебетовую карту, и в чем их различие, объясняет глава группы решений по торговым платежам банка SEB Карл Оскар Хаак.

«Сегодня уже нет большой разницы, оплачивать интернет-покупки дебетовой или кредитной картой, так как у обеих есть схожие функции», - объяснил Хаак.

Несколько лет назад для совершения интернет-покупок требовалась кредитная карта, но сейчас, по словам Хаака, большинство банков выпускают дебетовые карты с функциями кредитной карты, с помощью которых можно совершать покупки в интернете, а также бронировать отели или арендовать автомобили. Также оба типа карт подлежат защите безопасных интернет-покупок.

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