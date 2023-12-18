ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ ⟩ Дебетовая или кредитная карта – что выбрать при оплате?

Жители Эстонии очень активно используют банковские карты - в третьем квартале товары и услуги на сумму почти 2,6 миллиарда евро были приобретены с помощью банковских карт в Эстонии и за рубежом. Что предпочесть при совершении покупок, кредитную или дебетовую карту, и в чем их различие, объясняет глава группы решений по торговым платежам банка SEB Карл Оскар Хаак.
«Сегодня уже нет большой разницы, оплачивать интернет-покупки дебетовой или кредитной картой, так как у обеих есть схожие функции», - объяснил Хаак.