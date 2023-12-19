ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Игнорирование российской агрессии против Украины означает легитимацию насилия

Страны G20 в итоговой декларации саммита в Дели не упомянули российскую агрессию против Украины, совсем недавно под нажимом России место председателя в ОБСЕ досталось не Эстонии, а Мальте. Андрей Макарычев, профессор региональных политических исследований Тартуского университета, пишет, что в мире, увы, все влиятельнее становится позиция, согласно которой лучше сохранить международную организацию, чем изгнать из нее того, кто целенаправленно нарушает ее базисные принципы.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
B последние месяцы в мире произошли два показательных инцидента, которые прямо или косвенно затронули внешнюю политику Эстонии. B ceнтябре «Большая двадцатка» на саммите в Дели приняла итоговую декларацию, в которой ни разу не была упомянута война, развязанная Россией против Украины. В этом документе много говорилось об устойчивом развитии, «зеленой» экономике, многосторонних институтах и гендерном равенстве, но не нашлось места оценке агрессии, совершенной одним из членов G20 против соседнего государства. Можно предположить, что такая расстановка приоритетов не вполне соответствует общей линии внешней политики Эстонии, хотя от ее имени Евросоюз поставил свою подпись под этой декларацией.
Второй инцидент был связан с российским вето на председательство Эстонии в Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Увы, большинство союзников Эстонии по НАТО и ЕС фактически согласились с правом страны-агрессора определять председателя ОБСЕ, в итоге чего общими усилиями была выбрана компромиссная кандидатура Мальты.
Полезные Кремлю страшилки
Что стоит за этими случаями? С моей точки зрения, они являются показателями влияния особой технократической логики глобализации как политической нейтральности. Иными словами, согласно этой позиции, лучше сохранить международную организацию, чем изгнать из нее того, кто целенаправленно нарушает ее базисные принципы. На недавней конференции в Брюсселе я услышал мнение коллеги из одного европейского университета о том, что если выгнать РФ из ОБСЕ, то из нее уйдут и страны Центральной Азии, а это будет на руку Китаю. Выстраивание такой цепочки аргументов создает для самих себя страшилки, в которые многие начинают верить. И это полностью соответствует интересам Кремля.
Одна из проблем нейтральности в условиях войны в том, что в этой логике нет место безопасности: она мешает разговору о таких более приятных вещах, как глобальное управление или сетевая дипломатия. Здесь есть риск совершить ту же ошибку, которая уже была сделана после падения Берлинской стены и распада СССР - я имею в виду иллюзию «конца истории» и технократическую утопию всеобщей управляемости и инклюзивности.
Дискредитация идеи многополярности
Именно поэтому многие западные эксперты продолжают называть войну «конфликтом», ссылаясь на то, что в международном праве есть понятие международного вооруженного конфликта, но забывая, что в нем также есть и понятие агрессии, под которое полностью подпадают действия РФ в Украине. Это характерно, например, для Международного Красного Креста и Международного Агентства по Ядерной Энергетике, которые придерживаются принципа равноудаленности в отношении агрессора и его жертвы.
Желание сохранить глобальные организации вполне понятно и рационально. Но при этом многие западные правительства предпочитают не придавать большого значения тому, что Индия, Китай и Бразилия сознательно повторяют те же самые жалобы («нас дискриминируют, маргинализируют и пр.»), который уже привели Россию к войне. А глобальный Юг не хочет видеть, что этой войной Россия дискредитировала идею многополярности, которая так важна для незападных стран.
Конечно, можно сказать, что для стран глобального Юга вторжение РФ в Украину - событие, далекое от них. Или что повышенная чувствительность Балтийских стран к России является следствием их проблемной истории соседства и колониального прошлого. Но сводить все только к географии было бы большим упрощением: как тогда объяснить, что к санкциям против России присоединились Австралия и Новая Зеландия, которые распложены весьма далеко от российских границ. Как представляется, дело не только в расстоянии, но и в том, что мир поделился на тех, для кого нормы и ценности имеют значение, и на тех, для кого они - абстрактные понятия.
Пример G20 показывает, что глобальная повестка дня может формироваться за счет игнорирования войны РФ против Украины и ее последствий. Но такая искусственная глобальная гармония является как минимум очередной утопической иллюзией, а как максимум - фактической легитимацией насилия. Для стран, граничащих с Россией, такая перспектива выглядит особенно проблемно.