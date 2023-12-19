ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Игнорирование российской агрессии против Украины означает легитимацию насилия

Одна из проблем нейтральности в условиях войны в том, что в этой логике нет место безопасности: она мешает разговору о таких более приятных вещах, как глобальное управление или сетевая дипломатия. Здесь есть риск совершить ту же ошибку, которая уже была сделана после падения Берлинской стены и распада СССР - я имею в виду иллюзию «конца истории» и технократическую утопию всеобщей управляемости и инклюзивности.

Дискредитация идеи многополярности

Именно поэтому многие западные эксперты продолжают называть войну «конфликтом», ссылаясь на то, что в международном праве есть понятие международного вооруженного конфликта, но забывая, что в нем также есть и понятие агрессии, под которое полностью подпадают действия РФ в Украине. Это характерно, например, для Международного Красного Креста и Международного Агентства по Ядерной Энергетике, которые придерживаются принципа равноудаленности в отношении агрессора и его жертвы.

Желание сохранить глобальные организации вполне понятно и рационально. Но при этом многие западные правительства предпочитают не придавать большого значения тому, что Индия, Китай и Бразилия сознательно повторяют те же самые жалобы («нас дискриминируют, маргинализируют и пр.»), который уже привели Россию к войне. А глобальный Юг не хочет видеть, что этой войной Россия дискредитировала идею многополярности, которая так важна для незападных стран.

Конечно, можно сказать, что для стран глобального Юга вторжение РФ в Украину - событие, далекое от них. Или что повышенная чувствительность Балтийских стран к России является следствием их проблемной истории соседства и колониального прошлого. Но сводить все только к географии было бы большим упрощением: как тогда объяснить, что к санкциям против России присоединились Австралия и Новая Зеландия, которые распложены весьма далеко от российских границ. Как представляется, дело не только в расстоянии, но и в том, что мир поделился на тех, для кого нормы и ценности имеют значение, и на тех, для кого они - абстрактные понятия.

Пример G20 показывает, что глобальная повестка дня может формироваться за счет игнорирования войны РФ против Украины и ее последствий. Но такая искусственная глобальная гармония является как минимум очередной утопической иллюзией, а как максимум - фактической легитимацией насилия. Для стран, граничащих с Россией, такая перспектива выглядит особенно проблемно.