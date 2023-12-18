Госпримиритель: разговоры о закрытии школ во время забастовки вводят в заблуждение

«Распространение субъективных и беспочвенных утверждений на тему забастовки является безответственным и крайне прискорбным, - сказал Виркебау. - Это бьет по работникам образования, которые могут быть не полностью в курсе права забастовки».

Виркебау указывает на то, что в центре текущего спора размер нижней ставки зарплаты школьных учителей на следующий год. На переговорах с Министерством образования и науки Союз работников образования добивался конкретного повышения нижней ставки зарплат только для учителей основных школ и гимназий, только в общих чертах отметив недовольство зарплатой воспитателей детских садов и педагогов профучилищ.

Каждый работник имеет право решать, участвовать ему в забастовке или нет. Запрещено оказывать на работников давление, чтобы они участвовали в забастовке, или принуждать их не участвовать в ней. «В этой связи разговоры о закрытии школ на время забастовки вводят в заблуждение и противоречат принципам международного трудового права», - сказал госпримиритель.

Комитет по свободе объединения Международной организации труда (ILO) неоднократно подчеркивал, что закрытие не оправдано даже в том случае, если бастует большинство работников, потому что возможность выполнять свою работу должна быть гарантирована хотя бы тем немногим работникам, которые не желают участвовать в забастовке.

Госпримиритель напомнил учителям, что бастовать следует на рабочем месте, то есть учитель не может бастовать в спа, кинотеатре или торговом центре. Это требование проистекает из логики закона, который позволяет участвующему в забастовке работнику отказываться только от исполнения своих прямых рабочих задач. «Все остальные условия трудового договора, в том числе обязанность в рабочее время находиться на рабочем месте, действуют и во время забастовки, и их должны соблюдать все работники. Решение самовольно покинуть рабочее место дает работодателю право применить предусмотренные законом санкции за нарушение трудового договора», - отметил Виркебау.

Эстонский союз работников образования сообщил, что забастовка учителей начнется 22 января.