ФОТО ⟩ Неизвестный поджег посылочный автомат, полиция ищет вандала

Когда спасатели прибыли на место, в одном из открытых шкафов посылочного автомата горела ткань. Посылочный автомат был поврежден в результате пожара.

По словам представителя компании DPD Мехиса Аани, пожар возник в результате вандализма. «Текстильный материал был помещен в пустой шкафчик для посылок и подожжен», - объяснил Аан. Он добавил, что для поиска преступника было подано заявление в полицию.

Последствия пожара. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В связи с праздниками посылочные автоматы по всей Эстонии работают с большой нагрузкой, но, по словам Аана, тем, чьи посылки находились в посылочном автомате на автовокзале Тарту в момент пожара, не стоит беспокоиться, так как ни одна посылка не пострадала.

Аан подтвердил, что посылки по-прежнему можно забирать и отправлять оттуда. Из-за пожара посылочный автомат нуждается в ремонте, который будет произведен в ближайшее время. «Пока же в автомате будет на три ячейки меньше, чем обычно, - сказал Аан. - Мы можем порадоваться, что в результате инцидента никто не пострадал».