Европейский союз ужесточил санкции против России

«Эстония и Европейский союз продолжат работу над тем, чтобы санкции были как можно более сильными и эффективными, а также затрагивали те сектора, которые оказывают России наибольшую поддержку в финансировании агрессии против Украины», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он добавил, что последний пакет санкций направлен на энергетическую, металлургическую и алмазную отрасли России.

Цахкна подчеркнул, что цена войны для России должна повышаться столько, сколько потребуется, и обсуждение новых санкций уже началось среди стран-единомышленников. «Эстония и Европейский союз не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия и ее руководство не ответят за свои действия».

Пакет впервые включил торговые ограничения на российские алмазы и ювелирные изделия, сжиженный газ, некоторые металлы и высокотехнологичные товары, включая лазерные технологии, компоненты беспилотников и программное обеспечение.

Приняв 12-й пакет санкций, ЕС, помимо прочего, препятствует России обходить уже введенные санкции. Например, запрет на транзит через Россию в третьи страны был распространен на некоторые товары, используемые в военной промышленности, что окажет значительное влияние на российскую экономику. Компаниям также обязано включать в контракты пункт, запрещающий дальнейшую передачу товаров в Россию при продаже критически важных товаров, используемых в войне.