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Европейский союз ужесточил санкции против России

Комментарий министра иностранных дел Цахкна!
rus.postimees.ee
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По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна ("Ээсти 200"), необходимо продолжать усилия по изоляции России на международной арене.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна ("Ээсти 200"), необходимо продолжать усилия по изоляции России на международной арене. Фото: Mihkel Maripuu

18 декабря Европейский союз принял новый пакет санкций, направленных на ужесточение и усиление ограничительных мер в отношении России. Пакет санкций накладывает дополнительные ограничения на российскую экономику и добавляет в санкционный список 147 физических и юридических лиц.

«Эстония и Европейский союз продолжат работу над тем, чтобы санкции были как можно более сильными и эффективными, а также затрагивали те сектора, которые оказывают России наибольшую поддержку в финансировании агрессии против Украины», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он добавил, что последний пакет санкций направлен на энергетическую, металлургическую и алмазную отрасли России.

Цахкна подчеркнул, что цена войны для России должна повышаться столько, сколько потребуется, и обсуждение новых санкций уже началось среди стран-единомышленников. «Эстония и Европейский союз не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия и ее руководство не ответят за свои действия».

Пакет впервые включил торговые ограничения на российские алмазы и ювелирные изделия, сжиженный газ, некоторые металлы и высокотехнологичные товары, включая лазерные технологии, компоненты беспилотников и программное обеспечение.

Приняв 12-й пакет санкций, ЕС, помимо прочего, препятствует России обходить уже введенные санкции. Например, запрет на транзит через Россию в третьи страны был распространен на некоторые товары, используемые в военной промышленности, что окажет значительное влияние на российскую экономику. Компаниям также обязано включать в контракты пункт, запрещающий дальнейшую передачу товаров в Россию при продаже критически важных товаров, используемых в войне.

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