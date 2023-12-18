Действительно ли у Украины нет плана войны на 2024 год?

Рахманин отметил, что комитет Совета по нацбезопасности и обороне никогда не имел доступа к стратегическим планам военного командования: «Он (комитет - прим. ред.) не имеет никакого отношения к этому. Это не его компетенция, нам никто не обязан и не должен этот план предоставлять, даже если у нас возникнет такое желание».

Украинская служба Би-би-си обратилась к главе комитета по безопасности парламента Александру Завитневичу за разъяснением, но на момент публикации статьи ответа не получила.

Бывший главнокомандующий - начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Украинской службе Би-би-си подтвердил, что, согласно законодательству, существует только «план обороны», а не «план войны».

«Есть план обороны Украины. Это комплексный документ, который касается практически всех министерств - и иностранных дел, и внутренних дел, и экономики, и финансов, других государственных структур. И это все сводится министерством обороны в единый документ, который называется план обороны Украины, который рассматривается на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждается президентом».

Солдат Фото: EPA

Однако есть еще один документ, который под определенным углом можно считать планом действий ВСУ. Речь о «стратегическом замысле применения Вооруженных сил».

Он разрабатывается генеральным штабом, подписывается главнокомандующим, согласовывается с министром обороны и представляется на утверждение президенту.

Соответственно, другие чиновники, кроме указанных, не имеют доступа к информации из этого документа.