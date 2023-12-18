Бориса Акунина внесли в российский «перечень террористов». На писателя завели дело о «дискредитации» армии

Для фигурантов перечня государство ограничивает возможность финансовых операций: у попавших в список почти полностью блокируются все банковские счета. Они даже не могут получать зарплату и расходовать более 10 тысяч рублей в месяц. В реестр включают людей не только приговоренных по экстремистским и террористическим статьям УК РФ, но и подследственных.

О возбуждении уголовного дела против Чхартишвили (ранее он был объявлен «иноагентом») до внесения его имени в перечень террористов и экстремистов известно не было.

Позже в понедельник Следственный комитет России сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и о «дискредитации» российской армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). В сообщении СКР сказано, что его планируют объявить в розыск.

«Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться - не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассветет», - так прокомментировал новость сам Борис Акунин.