Росфинмониторинг в понедельник внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завел на него уголовное дело. Ранее от продажи его книг стали отказываться магазины.
Бориса Акунина внесли в российский «перечень террористов». На писателя завели дело о «дискредитации» армии
Для фигурантов перечня государство ограничивает возможность финансовых операций: у попавших в список почти полностью блокируются все банковские счета. Они даже не могут получать зарплату и расходовать более 10 тысяч рублей в месяц. В реестр включают людей не только приговоренных по экстремистским и террористическим статьям УК РФ, но и подследственных.
О возбуждении уголовного дела против Чхартишвили (ранее он был объявлен «иноагентом») до внесения его имени в перечень террористов и экстремистов известно не было.
Позже в понедельник Следственный комитет России сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и о «дискредитации» российской армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). В сообщении СКР сказано, что его планируют объявить в розыск.
«Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться - не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассветет», - так прокомментировал новость сам Борис Акунин.
На прошлой неделе издательство АСТ объявило о том, что приостанавливает распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (в реестре «иноагентов»).
О прекращении продаж книг Акунина и Быкова также объявили сеть книжных магазинов «Читай-город - Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес». В «Читай-городе» решение о приостановке продаж книг двух писателей объяснили их «недавними высказываниями, которые получили широкую огласку в СМИ». О каких именно высказываниях идет речь, неизвестно.
«Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам»
Издательство АСТ заявило, что «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки».
«До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», - говорится в сообщении издательства.
Судя по всему, имелась в виду история с провластными пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым), которые обманом связались с Акуниным и Быковым и позже опубликовали отрывки из разговоров с писателями.
Пранкеры говорили с Акуниным якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко.
В одном из отрывков, которые без контекста опубликовали прокремлевские пранкеры, Акунин якобы говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский - мертвый русский».
Позже Акунин в «Фейсбуке» назвал действия пранкеров провокацией.
«Про то, что я якобы согласен с тезисом „хороший русский — мертвый русский“, разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали», - отметил Борис Акунин.
В разговоре с пранкерами, если судить по опубликованным отрывкам, Акунин выразил готовность оказывать поддержку Украине.
«Я думаю, что и все другие деятели российской культуры, которые выступают против путинской диктатуры, с удовольствием вам помогут и примут участие», - говорил, в частности, Акунин. Эта фраза широко разошлась в соцсетях.
Писатель позже прокомментировал это высказывание так: «Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам».
Быков в разговоре с пранкерами произнес фразу, возмутившую сторонников вторжения в Украину. Ее в частности цитировало и государственное агентство ТАСС.
«Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», - сказал писатель.
Быков и Акунин ранее неоднократно публично выступали с осуждением российского вторжения в Украину. Борис Акунин с 2014 года с семьей живет за границей.
Борис Акунин сам сообщал, что несколько театров - Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге - убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям.
Летом прошлого года издательство «Захаров» сообщило, что московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. В ответ издательство отозвало из магазина все свои книги.