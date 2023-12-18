Институт развития здоровья: производители алкоголя искажают правду

Алкоголь - самый распространенный в Эстонии наркотик, наносящий большой вред обществу, и для борьбы с ним необходимо ввести ограничения в области продаж и маркетинга, пишет директор Института развития здоровья (TAI) Анника Веймер в статье для новостного портала ERR.
Крупнейшие производители алкоголя во всем мире налаживают соответствующее сотрудничество, используя одни и те же сообщения и тактику, чтобы исказить правду о вреде, который их продукция наносит обществу, и тем самым подорвать процесс формирования политики.
С целью повлиять на общественность распространяются и увековечиваются различные мифы и утверждения, направленные на увеличение продаж и прибыли.
Утверждается, что реклама не заставляет людей потреблять больше, мол, таким образом производитель стремится просветить потребителя.
Ответственность за последствия злоупотребления алкоголем в обществе перекладывается на потребителей, отрицая какую-либо связь между продажей, рекламой и доступностью алкоголя.
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