Каждый десятый случай отмывания денег через торговые операции в России связан с британскими фирмами

По информации российского отделения международной правозащитной организации Transparency International, работающего в изгнании, через экспорт из России в Великобританию в последние десять лет идет незаконный вывод денежных средств в крупных масштабах. Около десяти процентов всех случаев отмывания российских денег в период с 2013 по 2022 годы происходили через торговлю с британскими фирмами, указывается в отчете, опубликованном «Трансперенси Интернешнл - Россия» в понедельник, 18 декабря.

В ходе исследования правозащитники проанализировали решения российских судов по статьям о незаконных валютных операциях, в том числе, совершенным по подложным документам. С помощью таких операций через зарегистрированные в Великобритании фирмы за десять лет было выведено из России не менее 20 млрд рублей (150 млн фунтов стерлингов), что примерно соответствует 10 процентам всего объема незаконно выведенных денег.

Множество схем отмывания денег через торговлю

Эксперты отмечают, что способ незаконного вывода средств через торговлю (TBML, Trade-based money laundering) является активно используемым видом отмывания денег. В отчете упоминаются несколько способов отмывания денег, в частности, поставки одного товара под видом другого, указание недостоверной стоимости в таможенных декларациях, фиктивные поставки и предоставление услуг. В общей сложности в исследовании раскрываются около 20 ранее подробно не известных и не собранных в одном месте случаев вывода денег из России через Великобританию.

Собранные правозащитниками случаи показывают, что такие операции осуществляются через компании, зарегистрированные в системе английского общего права и выступающие в качестве посредников. Учредителями этих фирм выступают зарегистрированные на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или в Белизе компании-пустышки. Это позволяет скрывать информацию о конечных бенефициарах, отмечается далее.

После начала войны против Украине фирмы используются для обхода санкций

Кроме того, в организации указали, что после полномасштабного российского вторжения в Украину и введения беспрецедентных санкций против РФ британские фирмы-посредники и фиктивные компании в офшорах могут использоваться для поставок в Россию запрещенных товаров двойного назначения.

Российское отделение Transparency International в октябре объявило о завершении ликвидации российского юридического лица и перезапуске работы за пределами РФ после объявления TI в России. Организация работала в России с 1999 года. Коллектив организации, находящийся за пределами России, получил официальную аккредитацию как российское отделение TI в изгнании.