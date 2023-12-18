Рийгикогу принял без изменений закон, который Алар Карис отказался провозглашать

За принятие закона без изменений проголосовали 58 депутатов, против был 31.

Рийгикогу впервые принял закон об изменении закона о налоге на землю и закона об организации налогообложения 22 ноября.

Правительство перед вторым чтением увязало законопроект с вопросом доверия правительству после того, как депутаты подали 200 предложений об изменении. Президент Алар Карис 8 декабря отказался провозглашать закон, заявив, что он не соответствует конституции, поскольку был принят вопреки правилам.