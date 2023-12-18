Рийгикогу принял без изменений закон, который Алар Карис отказался провозглашать

Рийгикогу в понедельник принял без изменений не провозглашенный президентом закон, меняющий правила электронной доставки документов для улучшения налогового производства.
За принятие закона без изменений проголосовали 58 депутатов, против был 31.
Рийгикогу впервые принял закон об изменении закона о налоге на землю и закона об организации налогообложения 22 ноября.
Правительство перед вторым чтением увязало законопроект с вопросом доверия правительству после того, как депутаты подали 200 предложений об изменении. Президент Алар Карис 8 декабря отказался провозглашать закон, заявив, что он не соответствует конституции, поскольку был принят вопреки правилам.