«Новости в 7» за 18 декабря: насколько окрепла обороноспособность Эстонии, ремонтные бригады сутками чинят обрывы на ЛЭП, уникальная «ёлка» в Нарве и снежный городок в Туду, где найти лето в декабре?

Сегодня в выпуске:

- Обороноспособность Эстонии за минувший год существенно окрепла благодаря инвестициям в сотни миллионов евро и реформам в сфере организации службы в Силах обороны и ополчении Кайтселийт. Как еще наша страна собирается развивать оборонительные способности?

- Это важно: кого ждет рекордный скачок зарплат, за что Olerex выписали штраф в 8 миллионов и про сокрушительный шторм в Аргентине

- Тысячи домохозяйств в Южной Эстонии вновь остались без электричества из-за обрыва проводов. Как происходит ремонт кабелей и почему до сих важные линии электропередачи проходят по воздуху, а не под землей?

- В этом году Ида-Вирумаа выделяется необычным подходом к праздничному украшению городских пространств. Например, в Нарве целых три елки, причем одна из них весьма необычная и инновативная, а в поселке Туду местный житель возводит из снега модель средневекового города.

- Это интересно: кто призвал Дедов Морозов не забывать о безопасности, почему в Италии взорвали дом мафиози и как Йоулупукки готовится к Рождеству

- Можно ли найти в Эстонии лето в декабре - с песочным пляжем и ярким теплым солнцем?! Оказывается, можно, и в этом убедилась наша съемочная группа, в разгар морозов попавшая на самый настоящий веселый летний праздник.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 18 декабря.