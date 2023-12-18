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Из-за войны задерживается часть поставок оружия в Эстонию из Израиля

rus.postimees.ee
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Магнус-Вальдемар Саар.
Магнус-Вальдемар Саар. Фото: Tairo Lutter

Эстония заказывает у Израиля много оружия и боеприпасов, но из-за войны некоторые поставки могут быть задержаны на несколько месяцев, пишет ERR.

Эстония заказывает у Израиля противотанковые ракеты, противокорабельные ракеты, пулеметы и боеприпасы. С этой целью подписаны контракты с крупными израильскими предприятиями оборонной промышленности, сообщил генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар.

«Мы знаем, что у нас есть несколько контрактов и категорий, по которым из-за продолжающейся войны задерживаются поставки. На данный момент мы знаем, что они должны прибыть в Эстонию где-то в конце первого квартала, в начале второго квартала», - сказал Саар.

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