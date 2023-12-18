Из-за войны задерживается часть поставок оружия в Эстонию из Израиля

Эстония заказывает у Израиля противотанковые ракеты, противокорабельные ракеты, пулеметы и боеприпасы. С этой целью подписаны контракты с крупными израильскими предприятиями оборонной промышленности, сообщил генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар.

«Мы знаем, что у нас есть несколько контрактов и категорий, по которым из-за продолжающейся войны задерживаются поставки. На данный момент мы знаем, что они должны прибыть в Эстонию где-то в конце первого квартала, в начале второго квартала», - сказал Саар.