Можете ни в чем себе не отказывать: завтра цена на электричество будет необычно выгодной

Самой высокой в 76,90 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию будет во вторник с 16 до 17 часов, а самой с 4 до 5 часов утра, когда она составит 1,58 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник стоит столько же, сколько и в Эстонии, - 67,94 евро за мегаватт-час, а в Финляндии - на 49,5 процента дешевле, чем в странах Балтии, - 17,66 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена дня на бирже Nord Pool - в Австрии, где электроэнергия будет стоить в среднем 81,45 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии в ноябре этого года составила 105,20 евро за мегаватт-час, что на 52 процента меньше, чем в то же время в 2022 году, когда среднемесячная цена составляла 218,99 евро за мегаватт-час. По сравнению с октябрем цена выросла на 20,4 процента.