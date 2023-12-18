Печальный результат: у большинства школ Эстонии отсутствует опыт отработки кризисных ситуаций

По словам руководителя учений Марти Магнуса, поступившая от школ обратная связь показала, что они более всего ждут поддержки в том, что касается действий при внезапном нападении. «Но организация эвакуации при пожарах и подозрении на бомбу также различается», - сказал Магнус. Он рекомендовал школам не только пересмотреть и обновить свои планы разрешения экстренных ситуаций, но и отработать сценарии в командах по кризисному урегулированию.

Глава службы констебльской работы Кайри Рянк отметила, что констебли проконсультировали около 200 учебных учреждений по состоянию планов урегулирования экстренных ситуаций. «Школы прежде всего обеспокоены своей способностью проведения учений и принятия правильных решений в кризисных ситуациях. Кроме того, поступали вопросы о том, как лучше всего помогать в кризисных ситуациях ученикам с особыми потребностями и какие места эвакуации лучше всего. Школы также выражали желание пройти обучение действиям в условиях внезапного нападения», - сказала Рянк.

Заведующий административным отделом Министерства образования и науки Яако Линдмяэ призвал школы смелее действовать самостоятельно и на месте отрабатывать планы действий в экстренной ситуации. «Виртуальные кризисные учения являются для школы хорошей вводной информацией, на основе которой можно дополнять свои планы и знания. Но больше всего пользы все-таки приносит отработанный на месте в школе сценарий опасности, потому что каждое учебное здание и люди в нем различаются. Поэтому лучше всего с местными условиями знакомы люди из самой школы», - сказал Линдмяэ.

В сотрудничестве Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны в начале декабря прошли учения для команд пр кризисному урегулированию школ, где в виртуальном школьном здании участники отработали действия при бомбовой угрозе. Всего в учениях приняло участие 269 школ. На учения пригласили представителей команд по кризисному урегулированию основных школ, гимназий, профучилищ, высших школ и университетов.

В начале предстоящего года планируется провести аналогичные учения для детских садов.