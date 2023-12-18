АНАЛИЗ ⟩ Долги жителей Эстонии увеличиваются

По сравнению с весной количество должников увеличилось на 1 500 человек. В общей сложности 224 000 человек имеют активные долги, общая сумма увеличилась с 280 миллионов евро до 370 миллионов евро. Средняя сумма задолженности за полгода выросла с 3600 евро до 4400 евро, сообщает Aktiva.

Однако, по данным компании, число людей, имеющих задолженность, остается стабильным и за полгода выросло на несколько процентов - 83 253 весной против 84 910 в ноябре.

Несмотря на то, что женщины составляют большую часть населения Эстонии, у мужчин по-прежнему больше проблем с платежами. Среди людей, испытывающих трудности с выплатами, доля мужчин примерно 66 процентов. Тем не менее, средняя сумма долга у мужчин и женщин остается относительно одинаковой.

Число людей, имеющих долги, быстрее всего растет в возрастной группе 18-25 лет, но снижается в возрастной группе 46+. По оценкам Aktiva, снижение числа долгов среди людей в возрасте 46+ означает, что у людей есть доходы или доступные резервы, которые позволяют им выбраться из долгов.

В Эстонии русскоязычные составляют 26 %процентов населения, но на них приходится треть всех должников. В то же время средняя сумма долга эстоноязычных граждан более чем на 600 евро выше.