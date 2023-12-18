Пентагон: 30 декабря закончатся деньги на военную помощь Украине

Агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщает, что Минобороны США тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и экипировки, которая заменит изъятое из запасов и отправленное в Украину оружие. Через пятнадцать дней - 30 декабря - счета опустеют.

Агентство Bloomberg пишет, что письмо увеличит давление на Конгресс, чтобы тот вышел из тупика, в который попал вопрос о более чем 60 миллиардах долларов США, запрошенных президентом Джо Байденом в качестве помощи Украине. Республиканские законодатели утверждают, что пакет должен включать меры по повышению безопасности на границе США с Мексикой, в противном случае они его не подтвердят. Должностные лица администрации Байдена пытались договориться с сенаторами о компромиссе.

Администрация Байдена 12 декабря сообщила, что она направляет Украине пакет на сумму $200 млн, в который входят артиллерийские снаряды, пехотные боеприпасы и другое оружие. После этого Пентагон сможет направить Украине еще один пакет помощи, сказал Маккорд.

Несмотря на то, что письмо требует от членов Конгресса достичь соглашения о финансировании для Украины, это означает и то, что республиканцам Палаты представителей, которые отправились на рождественские каникулы, не приняв вопроса о финансировании, надо будет достичь соглашения, когда они вернутся на работу после 1 января.