СЮРПРИЗ ГОДА ⟩ Мария Юферева-Скуратовски: дерзкий политический разворот на 180 градусов

Еще в 2022 году Мария Юферева заметно выделилась в ряду русскоязычных центристов предельно четко сформулированной позицией в отношении войны в Украине. Она прямо называла Владимира Путина военным преступником, определяла как трагедию для всего православного мира поддержку войны, высказанную Патриархом Кириллом, высказывалась, например, и о недопустимости участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Последовательная приверженность этим позициям позволила Юферевой-Скуратовски действительно очень логично смотреться членом именно «команды Кийка». После победы Михаила Кылварта на внутрипартийных выборах Юферева-Скуратовски сказала, что партия может сохранить единство, если в ней не начнется внутренних чисток. Позднее, при объявлении о переходе в ряды реформистов, она заметила, что никаких внутренних репрессий в партии не последовало, победители не сводили счеты с проигравшими, но при этом, по ее словам, налицо был кризис внутреннего доверия, который и побудил ее покинуть партию.

Сама по себе смена партии и фракции Юферевой-Скуратовски едва ли произвела на кого-то шокирующий эффект, потому что к тому моменту уже два депутата Рийгикогу из «лагеря Кийка», Тынис Мельдер и Яанус Карилайд, перешли в стан «Отечества». Однако сделанный Юферевой-Скуратовски выбор именно в пользу реформистов позволил этому переходу стать настоящей информационной бомбой, поскольку все хорошо помнили, что Юферева-Скуратовски не раз жестко критиковала разные правительства Каи Каллас. Многим экспертам казалось, что Юферева-Скуратовски может или последовать за Мельдером и Карилайдом, или примкнуть к социал-демократам, но депутат сумела по-настоящему удивить как своих поклонников, так и недоброжелателей.

Центристы, особенно русскоязычные, в течение нескольких дней после ухода Юферевой-Скуратовски жестко шельмовали новоиспеченную реформистку, выдавая тем самым, по всей видимости, царящий в окружении Кылварта страх перед дальнейшим разложением партии.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.