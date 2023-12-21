Йыхвиский «День прыгуна»: спортивная традиция, делающая общество сплоченнее

В середине ноября Ахтмеский легкоатлетический холл стал свидетелем захватывающего спортивного события: состоялся XXXVII Йыхвиский «День прыгуна». Около ста спортсменов со всей Эстонии собрались в Кохтла-Ярвеском спортивном центре, чтобы посоревноваться в прыжковых дисциплинах. Галина Сафронова, руководитель проектов Йыхвиской Кесклиннаской школы, пишет о том, что традиционный праздник спорта продолжает радовать яркими моментами, акцентируя важность объединения людей и здорового образа жизни через энтузиазм и стремление к победе.
Спортивное событие, впервые проведенное в далеком 1986 году, стало не только традицией, но и мощным катализатором в развитии прыжковых видов легкой атлетики среди спортсменов региона. Но все началось действительно 37 лет назад, когда учитель и тренер по легкой атлетике Виктор Предбанников провел первый «День прыгуна» в Йыхвсикой Кесклиннаской школе. С тех пор соревнования стали традиционными и собирают под свои знамена юных талантов из Таллинна, Раквере, Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и, конечно же, Йыхви.
Этот год не стал исключением, и нынче прошел очередной «День прыгуна». Мероприятие состоялось в легкоатлетическом холле Кохтла-Ярвеского спортивного центра и включало в себя прыжки с шестом, прыжки в высоту, прыжки в длину и тройной прыжок среди юношей и девушек в четырех возрастных группах. Обширная программа обеспечила зрелищность и динамичность соревнований.
Цели не меняются
Цель «Дня прыгуна» остается неизменной: популяризировать прыжковые виды легкой атлетики, привлечь внимание молодежи к спорту и укрепить взаимоотношения между спортсменами.
За всю историю соревнований в них принимали участие молодые спортсмены со всех уголков Эстонии. Именно на этих соревнованиях свой путь в большой спорт начали такие известные спортсмены, как семиборка Пеппи Лотта Энок и прыгун Виктор Морозов, который признан лучшим легкоатлетом Эстонии 2023 года в возрастной группе U20.
Интересно, что идея этого уникального мероприятия была специально поддержана Йыхвиской Кеслкиннаской школой во время панднемии коронавируса в 2021 году. Школа возглавила международный е-твиннинг онлайн-проекта «День прыгуна», в котором принимали участие партнеры из школ Турции, Испании и Эстонии. Проект получил Европейский знак качества, что подчеркнуло его значимость и инновационный характер.
Итоги соревнований
Победителями соревнований в своих возрастных группах в прыжках с шестом стали Мария Авдусенко (группа U16, клуб «Виса», Йыхви) и Лиана Мухина (группа U14, «Виса», Йыхви).
Победителями в прыжках в длину у девочек в группе U18 стала нарвитянка Анастасия Сафонова, а в группе U16 - ее землячка Полина Дубик. В группе U14 победила Лиана Мухина.
Высокие результаты были показаны в тройном прыжке. Победителем соревнований в группе U16 стал представитель клуба «Атлеетика» Антон Волков, прыгнувший в своей лучшей попытке на 12,18 м. Волков также победил в прыжках в длину и в высоту. Его одноклубник Градамир Печенев стал трехкратным победителем соревнований в группе U14. Отличный результат 10,44 м в тройном прыжке у девочек показала Юлиана Коркиайнен из клуба «Нарвик» (Нарва). В группе U14 победила Камила Згуро («Цефей», Кохтла-Ярве).
Хорошими результатами отметились и прыгуны в высоту. Победителями стали Ирис Тарасевич («Цeфей», Кохтла-Ярве) и Хялли Теппер («Виса», Йыхви).
Соревнования поддержали Йыхвиская волость и Культурный капитал Ида-Вирумаа.
Всемирный день прыжков: попытка изменить орбиту Земли
Идея соревнования в Йыхви перкликается со Всемирным днем прыжков, который отмечается 20 июля. Этот необычный праздник был придуман немецким художником Торстеном Лаушманном и нацелен на привлечение внимания к проблеме глобального потепления.
Мероприятия в честь World Jump Day проводятся с 2006 года. Идею прыжка в 11:39:13 по гринвичскому времени поддержали в первый раз более 600 млн человек, живущих в Западном полушарии. Акция, направленная на смещение орбиты, продление светового дня и установление во всех районах Земли благоприятного климата, стала традиционной. И теперь миллионы людей совершают прыжки ежегодно 20 июля в одно и то же время по всему миру.
Хотя идея выглядит забавной, она напоминает нам о необходимости заботы о нашей планете. Она также напоминает нам о том, как спорт может служить источником вдохновения и позитивного влияния на наш мир.
Идеи и инициативы, такие как «День прыгуна» в Йыхви и Всемирный день прыжков, продолжают объединять людей, напоминая о важности физической активности и спорта в формировании здорового образа жизни и солидарности в обществе.