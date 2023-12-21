Йыхвиский «День прыгуна»: спортивная традиция, делающая общество сплоченнее

Итоги соревнований

Победителями соревнований в своих возрастных группах в прыжках с шестом стали Мария Авдусенко (группа U16, клуб «Виса», Йыхви) и Лиана Мухина (группа U14, «Виса», Йыхви).

Победителями в прыжках в длину у девочек в группе U18 стала нарвитянка Анастасия Сафонова, а в группе U16 - ее землячка Полина Дубик. В группе U14 победила Лиана Мухина.

Высокие результаты были показаны в тройном прыжке. Победителем соревнований в группе U16 стал представитель клуба «Атлеетика» Антон Волков, прыгнувший в своей лучшей попытке на 12,18 м. Волков также победил в прыжках в длину и в высоту. Его одноклубник Градамир Печенев стал трехкратным победителем соревнований в группе U14. Отличный результат 10,44 м в тройном прыжке у девочек показала Юлиана Коркиайнен из клуба «Нарвик» (Нарва). В группе U14 победила Камила Згуро («Цефей», Кохтла-Ярве).

Сектор прыжков в высоту. Фото: Виктор Предбанников

Хорошими результатами отметились и прыгуны в высоту. Победителями стали Ирис Тарасевич («Цeфей», Кохтла-Ярве) и Хялли Теппер («Виса», Йыхви).

Соревнования поддержали Йыхвиская волость и Культурный капитал Ида-Вирумаа.

Всемирный день прыжков: попытка изменить орбиту Земли

Идея соревнования в Йыхви перкликается со Всемирным днем прыжков, который отмечается 20 июля. Этот необычный праздник был придуман немецким художником Торстеном Лаушманном и нацелен на привлечение внимания к проблеме глобального потепления.

Мероприятия в честь World Jump Day проводятся с 2006 года. Идею прыжка в 11:39:13 по гринвичскому времени поддержали в первый раз более 600 млн человек, живущих в Западном полушарии. Акция, направленная на смещение орбиты, продление светового дня и установление во всех районах Земли благоприятного климата, стала традиционной. И теперь миллионы людей совершают прыжки ежегодно 20 июля в одно и то же время по всему миру.

Хотя идея выглядит забавной, она напоминает нам о необходимости заботы о нашей планете. Она также напоминает нам о том, как спорт может служить источником вдохновения и позитивного влияния на наш мир.

Идеи и инициативы, такие как «День прыгуна» в Йыхви и Всемирный день прыжков, продолжают объединять людей, напоминая о важности физической активности и спорта в формировании здорового образа жизни и солидарности в обществе.