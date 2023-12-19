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К концу ноября правительство Каи Каллас выполнило лишь 60% запланированных задач

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Третье правительство Каи Каллас, вступившее в должность в апреле, по состоянию на конец ноября выполнило около 60% задач и целей, запланированных на этот период, пишет Rus.ERR.

По состоянию на конец ноября наступил срок выполнения 194 целей, из которых 117 оказались достигнуты.

Больше всего невыполненных задач у Министерства климата - 22. Среди прочего, оно не успело завершить план содержания государственных дорог, план развития лесного хозяйства и план управления отходами.

МВД и Министерство культуры не успели выполнить по девять целей.

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