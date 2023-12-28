Восходящая звезда года ⟩ Энели Ефимова: 16-летняя пловчиха установила рекорд страны и стала чемпионкой Европы

Уникальная карьера Энели началась рано - если на своем первом соревновании 9-летняя девочка осталась без медали, то уже в декабре 2018 года, за шесть дней до 11-летия, Энели Ефимова завоевывает бронзовую медаль на взрослом чемпионате Эстонии на короткой воде.

В 12 лет Ефимова переехала в Таллинн - стартовала новая эпоха, в которой Энели играючи рушит старые рекорды и устанавливает новые.

7 ноября 2020 года на открытом чемпионате по плаванию 13-летняя Энели установила взрослый рекорд Эстонии на дистанции 200 метров брассом — 2.24,19. Тогда же она получает титул лучшей пловчихи Эстонии и становится самой юной лауреаткой этого конкурса.

В 2022 году с чемпионата Европы среди юниоров она привезла две золотые медали, на чемпионате мира на дистанции 50 метров брассом она вышла в финал и заняла шестое место с результатом 30,25. Этот результат стал лучшим результатом эстонских пловцов на чемпионате мира после восстановления независимости. В декабре на юниорском и молодежном чемпионате Эстонии на дистанции 50 м брассом пловчиха устанавливает национальный рекорд.

Удачным для нее оказался и 2023 год. В начале 2023 года Энели Ефимова первой из эстонских спортсменок выполнила норматив на летние Олимпийские игры в Париже, при этом установив новый рекорд Эстонии.

С юниорского чемпионата Европы в Белграде она привезла две золотые медали, а на юниорском чемпионате мира в Израиле она вновь установила рекорд и завоевала золотую медаль.

Сейчас Энели покорила новую вершину: 6 декабря на проходившем в Румынии чемпионате Европы по плаванию на короткой воде Энели Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом. Дистанцию она преодолела за 1 минуту 3,21 секунды и это стало новым рекордом Эстонии.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.