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Центристы передадут в Рийгикогу петицию об отставке премьер-министра Каи Каллас

BNS
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Во вторник в 9:45 председатель Центральной партии Михаил Кылварт, генеральный секретарь Аннели Отт и члены фракции партии в Рийгикогу передадут спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару 30 тысяч подписей, собранных под петицией с требованием об отставке Каи Каллас.

Инициированный Центристской партией сбор подписей был вызван растущим недовольством в обществе решениями правительства во главе с Партией реформ и одновременно происходящим в экономике.

«Эстонские семьи беднеют, предприятия разоряются, безработица растет», - отметила партия.

Центристская партия не считает правильным, что в то время, когда нужно помогать людям, премьер-министр сосредотачивается на повышении налогов.

Рийгикогу обязан обсудить коллективное обращение, под которым собраны подписи не менее тысячи граждан Эстонии.

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