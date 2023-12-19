Центристы передадут в Рийгикогу петицию об отставке премьер-министра Каи Каллас

Во вторник в 9:45 председатель Центральной партии Михаил Кылварт, генеральный секретарь Аннели Отт и члены фракции партии в Рийгикогу передадут спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару 30 тысяч подписей, собранных под петицией с требованием об отставке Каи Каллас.
Инициированный Центристской партией сбор подписей был вызван растущим недовольством в обществе решениями правительства во главе с Партией реформ и одновременно происходящим в экономике.
«Эстонские семьи беднеют, предприятия разоряются, безработица растет», - отметила партия.
Центристская партия не считает правильным, что в то время, когда нужно помогать людям, премьер-министр сосредотачивается на повышении налогов.
Рийгикогу обязан обсудить коллективное обращение, под которым собраны подписи не менее тысячи граждан Эстонии.