Интервью Rus.Postimees ⟩ Автор бестселлера о гибели истории: «Сегодня алгоритмы соцсетей могут любой бред сделать известным фактом»

- Сто лет назад русскоязычный историк литературы Юрий Тынянов писал: «Где кончается документ, там я начинаю». Не согласны с этим?

- Историк занят просеиванием источников. Он или она идет в архив, где работает с текстами, или идет к людям и записывает их устные свидетельства. Процедура, о которой говорит приведенная вами формула, сводится к чтению между строк или реконструкции того, что в источнике напрямую не было написано или сказано. Почему историк позволяет себе это делать и почему это самое интересное? Потому что для честного производства истории нужно понять, какова была повестка писавшего или говорившего. Необходимо также учитывать, что происходило в то время и влияло на его или ее взгляды. Эти вопросы помогают понять, почему он или она писал(а) или говорил(а) именно так, а не иначе.

Тонкая грань между фактом и фейком. Фото: Alexander Limbach via www.imago-images.de/imago images/Alexander Limbach