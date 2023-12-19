Пропал по пути в школу: полиция объявила в розыск 16-летнего Яспера

Близкие сообщили полиции, что утром 18 декабря молодой человек вышел из своего дома в Нымме, чтобы пойти в школу в том же районе. Однако молодой человек не дошел до школы и к вечеру не вернулся домой. У молодого человека не было с собой телефона.