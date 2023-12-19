Пропал по пути в школу: полиция объявила в розыск 16-летнего Яспера

Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Яспера, который вчера ушел из своего дома в Нымме и до сих пор не вернулся.
Близкие сообщили полиции, что утром 18 декабря молодой человек вышел из своего дома в Нымме, чтобы пойти в школу в том же районе. Однако молодой человек не дошел до школы и к вечеру не вернулся домой. У молодого человека не было с собой телефона.
Получив сообщение, полиция проверила район Нымме. Полицейские прочесали окрестности с помощью беспилотника и служебной собаки, но до сих пор юношу не нашли. После полуночи перчатки молодого человека были найдены возле железнодорожной станции Пяэскюла. Поиски Яспера продолжаются.
Яспер высокого роста, около 180 см, среднего телосложения. У него светло-бежевые волосы. Он был одет в длинную темную куртку и коричневые штаны.
Полиция просит всех, кто видел Яспера или знает, где он находится, позвонить по телефону 112.