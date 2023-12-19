На улицах Лийкури и Ляэнемере изменится порядок парковки

«Пилотный проект проводится в целях повышения безопасности и улучшения пропускной способности улиц Ласнамяэ, что особенно важно зимой. Уверена, что улицы станут намного безопаснее. К тому же нам будет проще убирать от снега и без того узкую дорогу», - пояснила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.