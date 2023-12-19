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На улицах Лийкури и Ляэнемере изменится порядок парковки

rus.postimees.ee
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Парковка. Иллюстративное фото.
Парковка. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

С сегодняшнего дня, 19 декабря, на улицах Лийкури и Ляэнемере устанавливаются новые правила стоянки автомобилей.

«Пилотный проект проводится в целях повышения безопасности и улучшения пропускной способности улиц Ласнамяэ, что особенно важно зимой. Уверена, что улицы станут намного безопаснее. К тому же нам будет проще убирать от снега и без того узкую дорогу», - пояснила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Перечень изменений:

улица Ляэнемере:

ограничивается стоянка автомобилей по вторникам в промежутке между 10:00 и 14:00

улица Лийкури:

ограничивается стоянка автомобилей по четвергам в промежутке между 10:00 и 13:00

Пилотный проект в Ласнамяэ.
Пилотный проект в Ласнамяэ. Фото: Tallinna linnavalitsus

Управа Ласнамяэ просит участников дорожного движения обратить внимание на перемены в организации дорожного движения и следовать новому порядку стоянки автомобилей. Установка знаков завершится на этой неделе. Новый порядок парковки действует круглый год.

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