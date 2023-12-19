На улицах Лийкури и Ляэнемере изменится порядок парковки

С сегодняшнего дня, 19 декабря, на улицах Лийкури и Ляэнемере устанавливаются новые правила стоянки автомобилей.
«Пилотный проект проводится в целях повышения безопасности и улучшения пропускной способности улиц Ласнамяэ, что особенно важно зимой. Уверена, что улицы станут намного безопаснее. К тому же нам будет проще убирать от снега и без того узкую дорогу», - пояснила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Перечень изменений:
улица Ляэнемере:
ограничивается стоянка автомобилей по вторникам в промежутке между 10:00 и 14:00
улица Лийкури:
ограничивается стоянка автомобилей по четвергам в промежутке между 10:00 и 13:00
Управа Ласнамяэ просит участников дорожного движения обратить внимание на перемены в организации дорожного движения и следовать новому порядку стоянки автомобилей. Установка знаков завершится на этой неделе. Новый порядок парковки действует круглый год.