На улицах Лийкури и Ляэнемере поменяется порядок парковки

«Пилотный проект проводится в целях повышения безопасности и улучшения пропускной способности улиц Ласнамяэ, что особенно важно зимой. Уверена, что улицы станут намного безопаснее. Вдобавок, нам будет проще убирать от снега и без того узкую дорогу», - пояснила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Перечень изменений: улица Ляэнемере: ограничивается стоянка автомобилей по вторникам в промежутке между 10:00 и 14:00 улица Лийкури: ограничивается стоянка автомобилей по четвергам в промежутке между 10:00 и 13:00

Пилотный проект в Ласнамяэ. Фото: Tallinna linnavalitsus

Управа Ласнамяэ просит участников дорожного движения обратить внимание на перемены в организации дорожного движения и следовать новому порядку стоянки автомобилей. Установка знаков завершится на этой неделе. Новый порядок парковки действует круглый год.