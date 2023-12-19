Хвалебная ода в адрес Путина вызвала недоумение известных лыжников

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже вызвало достаточно негативную реакцию. Российская лыжница Вероника Степанова после этого опубликовала фотографию с Владимиром Путиным и пропела дифирамбы в его адрес.
По мнению шведских лыжников, это совершенно недопустимое поведение и они надеются, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) останется тверда и не допустит россиян в серию Кубка мира.
Хотя в Париже пройдут летние Олимпийские игры, на решение МОК отреагировали и спортсмены зимних видов спорта. Одной из таких спортсменов стала Степанова, завоевавшая золото в составе женской сборной России по лыжным гонкам в Пекине в 2022 году.
Она поддержала руководителя Российской лыжной федерации Елену Вяльбе и бывшего лыжника Александра Легкова, назвав их прекрасными руководителями, которые помогли путинскому режиму.
«Мы правы, мы сильнее и мы обязательно победим!», - написала Степанова в конце своего поста.
Шведская газета Adtonbladet выяснила, что думают о таком заявлении шведские лыжники. Линн Сван считает, что FIS продолжит придерживаться своей позиции и в ближайшее время не допустит россиян на этапы Кубка мира.
«Я предполагаю, что FIS примет другое решение, чем МОК, но посмотрим», — сказала 24-летняя Сван, выигравшая спринтерскую гонку серии Kубка мира в 2020 году.
МОК требует, чтобы российские спортсмены, приезжающие на Олимпиаду, публично не поддерживали военную агрессию России в Украине.
ПОСЛЕ заявления МОК российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором написала о том, что в «команду Путина» вошли два таких деятеля, как Александр Легков и бывшая чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе.
«Это ранит сердце. Совершенно немыслимо, что они это делают. Им дают шанс вернуться, но они по-прежнему поддерживают тех, кто на самом деле ведет войну. Это просто показывает мне, что они действительно не могут участвовать в серии Кубка мира», - сказал лыжник Эдвин Ангер.
Йенс Бурман также согласен с коллегой. Он также добавил, что сложно знать, что стоит за этим сообщением.
«Хотелось бы их назвать сумасшедшими, но легко могло произойти так, что их заставили написать подобное сообщение. Но я считаю, что вся эта история ненормальна. Думаю, что их также нельзя допускать на соревнования. Это выглядит неправильно», - сказал он.