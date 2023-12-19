Хвалебная ода в адрес Путина вызвала недоумение известных лыжников

По мнению шведских лыжников, это совершенно недопустимое поведение и они надеются, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) останется тверда и не допустит россиян в серию Кубка мира.

Хотя в Париже пройдут летние Олимпийские игры, на решение МОК отреагировали и спортсмены зимних видов спорта. Одной из таких спортсменов стала Степанова, завоевавшая золото в составе женской сборной России по лыжным гонкам в Пекине в 2022 году.

Она поддержала руководителя Российской лыжной федерации Елену Вяльбе и бывшего лыжника Александра Легкова, назвав их прекрасными руководителями, которые помогли путинскому режиму.

«Мы правы, мы сильнее и мы обязательно победим!», - написала Степанова в конце своего поста.

Шведская газета Adtonbladet выяснила, что думают о таком заявлении шведские лыжники. Линн Сван считает, что FIS продолжит придерживаться своей позиции и в ближайшее время не допустит россиян на этапы Кубка мира.

«Я предполагаю, что FIS примет другое решение, чем МОК, но посмотрим», — сказала 24-летняя Сван, выигравшая спринтерскую гонку серии Kубка мира в 2020 году.

МОК требует, чтобы российские спортсмены, приезжающие на Олимпиаду, публично не поддерживали военную агрессию России в Украине.