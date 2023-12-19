ДО И ПОСЛЕ ⟩ Гостиная изменилась до неузнаваемости с помощью простого дизайнерского приема

Вы верите, что простая перестановка мебели может визуально увеличить пространство в два раза?
Для семьи гостиная - это комната, где проводят больше всего времени вместе. Такие комнаты зачастую имеют несколько функций – зона отдыха для просмотра телевизора или чтения книг, детская зона для игр и столовая для совместного обеда. Дизайнер интерьера показывает, как найти в гостиной место для всех видов деятельности.
Случается, что гостиная обставлена предметами, оставленными предыдущими жильцами, или вещами из предыдущих домов, и это не создает уютную и домашнюю атмосферу. Функциональная мебель с продуманными решениями для хранения вещей в гостиной обеспечивает достаточно места для всех членов семьи и помогает поддерживать порядок в комнате.
Начните с выбора мебели и определения цветовой палитры
«В первую очередь рекомендую подумать, какие именно задачи будет выполнять помещение. Например, если это гостиная семьи с детьми, ее можно разделить на три зоны – зону отдыха, столовую и игровую зону. После этого вы сможете спланировать, какая мебель вам нужна: например, диван или диван-кровать, сколько места вам нужно, нужен ли выдвижной обеденный стол, решения для хранения детских игрушек и так далее», - пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония.
Затем стоит сосредоточиться на цветовой гамме. Дизайнер интерьера добавил, что при выборе мебели можно выбирать однотонную цветовую гамму, но приветствуются и акцентные цветовые украшения. Цвет стен можно выбирать в последнюю очередь, так как легко найти цвета, подходящие к мебели, а наоборот, скорее, нет.
«Если вам нравятся естественные тона, и вы не боитесь использовать разные цветовые сочетания, вы можете выбрать для мебели акцентный цвет, например зеленый, и сочетать его с разными натуральными материалами и белыми элементами интерьера. После того как интерьер оформлен, выбирайте цвет стен, который должен быть естественным, светлым и теплым. Кстати, это один из новых модных оттенков следующего года», - сказал Кастро.
Используйте пространство на стене для хранения вещей
Самая важная функция гостиной - это решения для хранения вещей, которые помогают поддерживать порядок в комнате. Комбинация шкафов может стать красивым и стильным способом организовать все важные вещи.
«Комбинация шкафов спроектирована так, чтобы вы могли сами выбрать и расположить детали так, чтобы они соответствовали вашему пространству, образу жизни и вкусу. Шкафы под телевизор и другая мебель для гостиной должны быть достаточно вместительными. В шкафу для телевизора уже есть встроенное место для хранения, в котором кабели телевизора и других устройств находятся вне поля зрения, но в пределах досягаемости. Благодаря большим ящикам вы можете хранить в них пульты от телевизора, игровые приставки и другие аксессуары», - рассказал дизайнер интерьера IKEA.
Он отметил, что мебель обычно боятся прикреплять к стенам, и напрасно: в результате в помещении теряется много полезного пространства. Дизайнер рекомендует вешать полки на стены – так комната выглядит гораздо более организованной, и для всего есть свое место. «Рядом можно оборудовать игровой уголок для самых маленьких. Позже, когда дети подрастут и детский уголок станет не нужным, модульную систему хранения или другие полки можно будет расширить», — предложил дизайнер интерьера.