ДО И ПОСЛЕ ⟩ Гостиная изменилась до неузнаваемости с помощью простого дизайнерского приема

«Если вам нравятся естественные тона, и вы не боитесь использовать разные цветовые сочетания, вы можете выбрать для мебели акцентный цвет, например зеленый, и сочетать его с разными натуральными материалами и белыми элементами интерьера. После того как интерьер оформлен, выбирайте цвет стен, который должен быть естественным, светлым и теплым. Кстати, это один из новых модных оттенков следующего года», - сказал Кастро.

Используйте пространство на стене для хранения вещей

Самая важная функция гостиной - это решения для хранения вещей, которые помогают поддерживать порядок в комнате. Комбинация шкафов может стать красивым и стильным способом организовать все важные вещи.

«Комбинация шкафов спроектирована так, чтобы вы могли сами выбрать и расположить детали так, чтобы они соответствовали вашему пространству, образу жизни и вкусу. Шкафы под телевизор и другая мебель для гостиной должны быть достаточно вместительными. В шкафу для телевизора уже есть встроенное место для хранения, в котором кабели телевизора и других устройств находятся вне поля зрения, но в пределах досягаемости. Благодаря большим ящикам вы можете хранить в них пульты от телевизора, игровые приставки и другие аксессуары», - рассказал дизайнер интерьера IKEA.

Он отметил, что мебель обычно боятся прикреплять к стенам, и напрасно: в результате в помещении теряется много полезного пространства. Дизайнер рекомендует вешать полки на стены – так комната выглядит гораздо более организованной, и для всего есть свое место. «Рядом можно оборудовать игровой уголок для самых маленьких. Позже, когда дети подрастут и детский уголок станет не нужным, модульную систему хранения или другие полки можно будет расширить», — предложил дизайнер интерьера.