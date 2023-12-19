Сосульки-убийцы и скользкие дороги принесли МуПо множество хлопот, но не денег

«Нет никаких оснований это делать. Нарушение или ситуация, ради которой мы выезжаем, каждый раз сразу устраняется. Нам не за что штрафовать. МуПо приезжает на место, фиксирует ситуацию и просит владельца или управляющего недвижимостью исправить ее. В общем, дело сделано, нарушение устранено и штрафовать никого не надо», - пояснил заместитель главы МуПо Янек Ласс.

Вице-мэр Тийт Терик добавил, что часто бывает так, что если МуПо замечает опасность, то опасное место оцепляется лентой и владелец информируется об этом. «Но эта лента не освобождает владельца недвижимости от обязанности устранить опасность. Это просто предупреждение пешеходам, что нужно держаться подальше от опасного места», - сказал Терик.