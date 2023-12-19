Сосульки-убийцы и скользкие дороги принесли МуПо множество хлопот, но не денег

Из-за погодных условий в Таллиннский департамент муниципальной полиции поступило множество жалоб на опасные сосульки и скользкие тротуары, но ни одного штрафа домовладельцам выписано не было.
«Нет никаких оснований это делать. Нарушение или ситуация, ради которой мы выезжаем, каждый раз сразу устраняется. Нам не за что штрафовать. МуПо приезжает на место, фиксирует ситуацию и просит владельца или управляющего недвижимостью исправить ее. В общем, дело сделано, нарушение устранено и штрафовать никого не надо», - пояснил заместитель главы МуПо Янек Ласс.