Конец мучениям? ⟩ В будущем году начнется реконструкция Петербургского шоссе

В 2024 году продолжится строительство трамвайных путей между терминалом Юлемисте и Старым портом, завершится строительство разноуровневого перекрестка Тонди, частично завершится реконструкция улицы Котка.

На создание техносетей в городском бюджете на 2024 год запланировано в общей сложности более 13,5 млн евро, большая часть этой суммы направлена на строительство общего водопровода и канализации, включая строительство современных систем сточных вод. В области уличного освещения планируется продолжить внедрение экономичных световых решений, а также ускорить переход на использование светодиодных ламп и направить больше средств на улучшение освещения в парках и детских садах.

«В новом году мы снова внесем вклад в формирование разносторонней городской среды, чтобы предложить различные интересные занятия для таллиннцев всех возрастных групп. В числе важнейших объектов проходящие через несколько районов линеарные парки Путукавяйл и Глинтовый парк, также мы обратим внимание на развитие меньших зеленых зон, площадок для выгула собак, спортивных и игровых площадок», - добавил Свет.

На приведение в порядок парков и зеленых зон в городском бюджете предусмотрено около 3,7 млн евро. В будущем году начнется строительство первого участка Путукавяйл, а также проектирование и подготовительные работы по созданию первого отрезка Глинтового парка, который в будущем протянется от Тартуского шоссе до долины реки Пирита. В районе Хааберсти построят променад Ярвеотса, на котором будут также торговая, выставочная зоны и площадка для всей семьи. В Кесклинне начнется проектирование парка Пооламяэ, а в Какумяэ-Табасалу – проектирование и строительство дощатой дорожки.

Более 2,1 млн евро будет инвестировано в столичные кладбища, включая строительство служебного здания кладбища Рахумяэ. Также будут строиться и приводиться в порядок дорожки, канализационные трассы, ограды и ворота кладбищ.

Общий объем проекта городского бюджета на 2024 год составляет 1,26 миллиарда евро, что на 79,5 миллионов или на 6,7% больше, нежели уточненный бюджет Таллинна на 2023 год.