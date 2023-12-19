Исландский ученый: лава течет в трех направлениях, в опасности могут быть два поселения

«Все зависит от того, в каком направлении движется поток лавы. Он может приблизиться к некоторым крупным инфраструктурным объектам за достаточно короткий промежуток времени», - отметил ученый, выразив удовлетворение барьерами, которые удалось возвести в районе Свартсенги и Блауа-Лоунид за последние недели.

«Лава течет как на север, так и на запад, и теперь кажется, что очень сильный поток идет и в восточном направлении», - сообщил Тордарсон. Лава продвигается вперед со скоростью от полутора до одного километра в час.

Однако он заявил, что два городских поселения по-прежнему находятся в опасности. «Поток на север может двигаться в сторону Рейкьянесбраута (шоссе, которое проходит вдоль северного берега полуострова Рейкьянес в сторону столицы - прим.ред.), а также в сторону Вогара, поэтому у нас есть два населенных района, которые могут находиться в опасности», - сказал он.

По словам Тордарсона, лучший сценарий - если лава будет течь максимально в северо-западном направлении. «К северу от Свартсенги есть впадины, которые могут принять довольно много лавы», - сказал он, но заявил, что в районе есть важные водопроводные трубы, которые могут быть повреждены.

По словам вулканолога, на данный момент направление ветра благоприятное и пары серы не должны дойти до населения.