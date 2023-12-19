В аварии погиб 18-летний талантливейший спортсмен – олимпийская надежда Италии

По данным итальянских СМИ, Олчелли, входивший в молодежную сборную, в понедельник утром направлялся в Вальфурву, расположенную в 8 км от горнолыжного курорта Санта-Катерина в провинции Сондрио на севере Италии.

В какой-то момент Олчелли не справился с управлением своим автомобилем и столкнулся со встречной машиной. От серьёзных травм Олчелли скончался на месте, 16-летний пассажир и водитель другой машины были доставлены в больницу. Степень их травм неизвестна, но они не опасны для жизни.

В минувшие выходные 18-летний Олчелли принял участие в смешанной эстафете на Кубке Италии в Сан-Мартино-ди-Кастроцца и финишировал пятым. На домашних Олимпийских играх 2026, на которых впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму, он считался одной из надежд страны.