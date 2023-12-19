Ни в коем случае не переходите по ссылке ⟩ Жителям Эстонии стали поступать подозрительные письма

В последние дни участились случаи использования мошенниками наименования и символики Telia в рассылаемых клиентам фишинговых письмах. Цель мошенников — получить таким образом доступ к банковским счетам людей, говорится в пресс-сообщении предприятия.

Фишинговые письма стараются произвести такое впечатление, что это Telia является отправителем письма. В письме говорится, что у человека имеется неоплаченный счет Telia, в письме содержится также ссылка, на которую мошенники побуждают получателей перейти.

Фишинговые электронные письма можно идентифицировать по подозрительному адресу электронной почты, с которого они отправляются. Например, фишинговые электронные письма были отправлены с адресов stelia2@stefanskiro.freshdesk.com, teliaeesti@stfanskikarva.freshdesk.com и eetels@lagastefanski.freshdesk.com. Могут быть и другие подобные варианты.

Telia напоминает, что само предприятие не рассылает своим клиентам напоминаний о неоплаченных счетах в такой форме и что это широко распространенная схема мошенничества.