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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ «Жучки» в кабинете Залужного показывают, что от российских агентов украинское руководство не избавилось

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Хакерская группа с израильским бэкграундом сообщила об успешной атаке на автозаправки в Иране
  • Вчера хуситы обстреляли норвежский танкер в Красном море
  • Активность российских сил на фронтах снова выросла до среднего уровня последних нескольких недель

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнаружил электронные прослушивающие устройства в одном из своих кабинетов (он использует несколько разных помещений для работы), при этом аналогичные устройства были обнаружены и в других помещениях генерального штаба ВСУ. Тот, кто установил эти устройства, должен иметь умелого агента в штабе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Позавчера впервые появилась информация о том, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружены подслушивающие устройства. К настоящему моменту СБУ начала служебное расследование, что подтвердили официальные представители ВСУ и лично Залужный.

Электронное оборудование было обнаружено в одном из кабинетов Залужного (он использует несколько разных помещений для работы), но аналогичное оборудование было обнаружено и в других помещениях в здании генерального штаба ВСУ. Тот, кто установил оборудование, должен иметь очень умелого агента в штабе.

Недавно также был случай отравления среди сотрудников военной разведки, причем, как легко можно вспомнить, пострадала супруга главы этого ведомства.

Проникновение агентов российских служб в руководящие структуры Украины началось отнюдь не с началом войны, и до 2014 года они имели куда более свободный доступ к попаданию в украинскую власть. Понятно, что Украина должна подобающим образом обеспечить свою внутреннюю безопасность, и возможности российских служб по подрывной деятельности постоянно сокращаются. Но последние события показывают, что работы у украинцев предостаточно.

Решение украинских силовиков предать огласке инцидент, безусловно, было правильным. Информационные операции обязательно будут запущены, анонимные источники уже рассказывают о слежке, организованной украинскими политиками в своих силовых структурах, но сенсации из этого сделать уже не получится.

Ночные атаки

Сегодня ночью российская армия запустила два иранских беспилотника, пытаясь нанести удар по позициям украинских ВВС в Хмельницкой области. Оба дрона были уничтожены.

На фронтах активность российских войск вновь возросла до среднего уровня последних нескольких недель.

В направлении Сватово и Северодонецка продолжаются наступательные попытки российской армии в районе Купянска, но линия фронта там остается в прежнем состоянии. Попытки российских войск атаковать южнее, в направлении Лимана, вчера были несколько активнее, но успеха добиться россиянам не удалось.

В Бахмуте атаки российских войск вчера были очень активными как к северу, так и к югу от города. Никаких серьезных изменений это не принесло.

Активность наступательных действий российских войск в районе Авдеевки несколько снизилась, изменений в ситуации нет. Атаки в направлении Марьинки также не дали результатов.

Вчера российские войска предприняли более серьезную попытку отбросить украинские силы в районе Токмака на Южном фронте. Сообщений о достижениях россиян нет.

Руководитель украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Тарнавский (группировка сражается на Южном фронте и в южной части Восточного фронта, в том числе защищает Авдеевку) заявил вчера в интервью, что его бойцы вынуждены отменить некоторые военные операции из-за нехватки боеприпасов. В общих чертах он намекает на сокращение поставок оружия в последние месяцы. Так, по его словам, нехватка военной техники привела к снижению боеспособности ВСУ. В случае с этой группировкой войск отмененными операциями можно считать продолжение наступления на Южном фронте.

Развитие войны между Израилем и ХАМАС

Хакерская группа с израильским бэкграундом объявила об успешной атаке на автозаправочные станции в Иране. В результате большинство заправок прекратило работу. Согласно публичному заявлению, причиной нападения является агрессия Ирана против Израиля. Такая акция, безусловно, не окажет какого-либо особого влияния на иранскую политику, и на нынешней стадии конфликта она, вероятно, не повлияет на способность Ирана управлять группировками, находящимися под его контролем. Однако это проявление современной войны, и оно дает представление о том, с какими проблемами пришлось бы столкнуться Ирану, если бы у него был план эскалации военной деятельности против Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, что израильтяне надеются найти дипломатическое решение проблемы «Хезболлы», которая ежедневно атакует северный регион Израиля. Израиль эвакуировал оттуда жителей, поэтому жертв среди мирного населения в результате этих атак нет, но армия потеряла несколько солдат.

Ранее Израиль подчеркивал, что атакует позиции «Хезболлы» на территории Ливана только в ответ на атаки оттуда. Но Израиль также пригрозил вторгнуться на территорию Ливана, если нападения не прекратятся. Можно предположить, что израильские лидеры хорошо осознают риски, которые повлечет за собой такая операция, и помнят неудачи, связанные с предыдущими вторжениями в Ливан.

Но они, безусловно, готовы усилить свои атаки, если «Хезболла» не осознает, что должна прекратить свои акции. На данный момент «Хезболла» ежедневно осуществляет около дюжины беспилотных или ракетных атак с территории Ливана, на которые Израиль всегда отвечает. Согласно отчетам самой «Хезболлы», в общей сложности в результате израильских атак она потеряла не менее 110 боевиков.

Израильские операции по зачистке также продолжались на Западном берегу, и ситуация в целом остается там под контролем израильской армии.

Боевые столкновения с ХАМАС продолжаются в секторе Газа, а израильские силы продолжают зачищать территорию как в северной, так и в южной части сектора.

Вчера хуситы также ударили как минимум двумя беспилотниками по норвежскому танкеру в Красном море, но есть сообщения об атаке и на еще одно грузовое судно. США сегодня объявят о создании международной коалиции по обеспечению морской безопасности в Красном море. Как и ожидалось, в коалиции не участвует Израиль, а также те арабские страны, которые ранее принимали заметное участие в противостоянии в Йемене. Скоро станет понятно, насколько быстро и прочно можно будет взять под контроль проблему хуситов.

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