ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ «Жучки» в кабинете Залужного показывают, что от российских агентов украинское руководство не избавилось

Хакерская группа с израильским бэкграундом объявила об успешной атаке на автозаправочные станции в Иране. В результате большинство заправок прекратило работу. Согласно публичному заявлению, причиной нападения является агрессия Ирана против Израиля. Такая акция, безусловно, не окажет какого-либо особого влияния на иранскую политику, и на нынешней стадии конфликта она, вероятно, не повлияет на способность Ирана управлять группировками, находящимися под его контролем. Однако это проявление современной войны, и оно дает представление о том, с какими проблемами пришлось бы столкнуться Ирану, если бы у него был план эскалации военной деятельности против Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, что израильтяне надеются найти дипломатическое решение проблемы «Хезболлы», которая ежедневно атакует северный регион Израиля. Израиль эвакуировал оттуда жителей, поэтому жертв среди мирного населения в результате этих атак нет, но армия потеряла несколько солдат.

Ранее Израиль подчеркивал, что атакует позиции «Хезболлы» на территории Ливана только в ответ на атаки оттуда. Но Израиль также пригрозил вторгнуться на территорию Ливана, если нападения не прекратятся. Можно предположить, что израильские лидеры хорошо осознают риски, которые повлечет за собой такая операция, и помнят неудачи, связанные с предыдущими вторжениями в Ливан.