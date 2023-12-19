В Таллинне спасатели вытащили отравившихся рабочих из нефтецистерны. Двое человек были доставлены в больницу

18 декабря в 15:01 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что во время очистки в цистерне, предназначенной для перевозки нефтепродуктов, застряли рабочие. Выяснилось, что защитная экипировка рабочих не была достаточной, от паров в резервуаре они почувствовали себя плохо и не смогли выбраться сами.

Первыми на место происшествия прибыли в 15:09 спасатели из Лиллекюла, которые облачились в химводолазное снаряжение и вытащили рабочих из резервуара. Пострадавшие были в сознании, после химической обработки на месте их передали врачам скорой помощи.

K 15:49 все пострадавшие были вызволены из цистерны, а к 16:05 переданы медикам. Пострадало четыре человека, двое из которых были доставлены в больницу на медконтроль, а двоих медики осмотрели на месте.