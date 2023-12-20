До конца года остались считаные дни - самое время оглянуться назад и подвести итоги. У спортсменов, как всегда, взлеты и падения, травмы и восстановления, соревнования и сборы. Чем запомнился год? И что они хотели бы получить в подарок от Деда Мороза? Мы все узнали.
Сколько сюрпризов! Что хотят наши спортсмены в подарок на Новый год и каким оказался для них год уходящий?
Анна Багаутдинова
Я очень довольна этим годом, добилась всех поставленных целей. Каких-то конкретных желаний на следующий год нет. В приоритете улучшение формы и самочувствия – нужно немножко отдохнуть. А затем начну подготовку к новому сезону – буду бороться за золотую медаль.
Нина Петрыкина
Что хочется от Деда Мороза – вопрос всегда сложный, даже не знаю, что ответить. По мелочам каким-то. А если бы произошло чудо, то лучшим подарком оказалась бы возможность выйти на лед. Но пока идет период восстановления, я все равно продолжаю тренировки, хоть и на одной ноге. Зато правая сильнее будет!
Уходящий год оказался очень успешным, я установила много рекордов: и Эстонии, и личных. Вышла на новый уровень и, конечно, я на этом не остановлюсь и пойду дальше. Год принес много интересного и хорошего, очень запомнился.
Дмитрий Будылин
Про подарок на Новый год вопрос сложный. Для себя хотелось бы попросить здоровья. Да и не только для себя – уходящий год хорошо нас зацепил, я в этом году столкнулся с проблемами напрямую и все оказалось непросто. Так что здоровье это очень важно и его я бы попросил не только для себя, но и для всех.
А в целом уходящим годом я очень доволен, особенно своими спортсменами: они показали себя с прекрасной стороны не только в спорте, но и как люди. Очень в этом году помогали: и мне, и тренерам, причем с огромным энтузиазмом. Год прошел на очень положительных эмоциях.
Николай Новоселов
Что бы хотелось в подарок получить? Наверное, желание такое же, как и у многих: спокойствия. И, конечно, немного личного, но оно на то и личное, поэтому озвучивать не буду.
Оглядываясь на год, скажу, что он был непростым, принес много испытаний и вызовов. Проверял на прочность. В общем и целом, мы выдержали. Но были и приятные моменты: мы открыли свой зал, это яркое событие этого года. Остальное в процессе, предстоит много работы. А дальше жизнь покажет.
Ирина Кононова
Что хочется от Деда Мороза вопрос сложный. Наверное, мы уже в таком возрасте, когда особо ничего не ждем и сами умеем все добыть. Вроде бы, все есть и это хорошо.
Уходящим годом я очень довольна, грех жаловаться: четверо моих учеников стали призерами чемпионата Эстонии по фигурному катанию. Михаил Селевко занял первое место среди мужчин, его брат Александр - второе. Элина Гойдина стала чемпионкой Эстонии, Натали Лангербауэр - заняла второе место. Я даже не ожидала такого, это очень приятно. 8 января едем с братьями Селевко и Натали на чемпионат Европы - первый раз от Эстонии едет тренер с тремя своими учениками. Как не радоваться такому году? Надеюсь, следующий окажется не хуже.
Элина Гойдина
Нет какого-то определенного подарка, который я бы хотела получить на Новый год. Есть что-то, чему была бы рада, например, каким-то бьюти-штучкам, чему-то для себя.
Для меня год был непростым. Я получила травму - сломала ногу, восстанавливалась. Очень много тренировалась, старты были разными: где-то не очень успешно, а где-то наоборот. Какую-то среднюю оценку году дать трудно, он был очень неровным, я пропустила много соревнований. Но я получила в конце года чудесный подарок - титул чемпионки Эстонии.
Михаил Селевко
Насчет подарка вопрос трудный, но я всегда хотел собаку.
Уходящий год оказался довольно тяжелым, но насыщенным: я поступил в университет и совмещать учебу с тренировками было непросто. Еще было множество интересных поездок: дважды съездил в Японию - всегда об этом мечтал, а еще с братом летом на месяц ездили на сборы в Америку. И, конечно, очень рад, что сумел защитить титул чемпиона Эстонии и в этом году.
Полина Мурашко
Я свой подарок получила чуть раньше нового года, но что - это секрет. Скажу только, что подобного мне никто еще не дарил, это очень ценная, важная и значимая вещь, подытожившая весь год. Так что теперь просто хочется весело провести новогоднюю ночь в теплой компании.
Завершающийся год был достаточно успешным - Гран-при, Мисс Валентайн, стала чемпионкой Эстонии. Чувствовала, как с каждым выступлением набираю форму, прогрессирую. Психологически стало намного легче выступать. Хотелось бы больше международных соревнований, но уже как получилось - году я все равно очень рада.
К сожалению, из-за травмы не попала на чемпионаты Европы и мира, и в какой-то момент пришлось просто взвешивать - нужно ли продолжать. Так было принято решение о завершении карьеры. Конечно, получилось не совсем так, как я планировала, но обстоятельства решили за меня. В общем и целом я не жалею - впереди новые горизонты.