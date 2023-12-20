Сколько сюрпризов! Что хотят наши спортсмены в подарок на Новый год и каким оказался для них год уходящий?

Анна Багаутдинова

Анна Багаутдинова. Фото: личный архив

Я очень довольна этим годом, добилась всех поставленных целей. Каких-то конкретных желаний на следующий год нет. В приоритете улучшение формы и самочувствия – нужно немножко отдохнуть. А затем начну подготовку к новому сезону – буду бороться за золотую медаль.

Нина Петрыкина

Нина Петрыкина. Фото: Madis Veltman

Что хочется от Деда Мороза – вопрос всегда сложный, даже не знаю, что ответить. По мелочам каким-то. А если бы произошло чудо, то лучшим подарком оказалась бы возможность выйти на лед. Но пока идет период восстановления, я все равно продолжаю тренировки, хоть и на одной ноге. Зато правая сильнее будет!

Уходящий год оказался очень успешным, я установила много рекордов: и Эстонии, и личных. Вышла на новый уровень и, конечно, я на этом не остановлюсь и пойду дальше. Год принес много интересного и хорошего, очень запомнился.

Дмитрий Будылин

Дмитрий Будылин. Фото: Toomas Huik

Про подарок на Новый год вопрос сложный. Для себя хотелось бы попросить здоровья. Да и не только для себя – уходящий год хорошо нас зацепил, я в этом году столкнулся с проблемами напрямую и все оказалось непросто. Так что здоровье это очень важно и его я бы попросил не только для себя, но и для всех.