В Латвии это происходит не так, как у нас: Рига планирует утеплить три тысячи домов

Он добавил, что 2000 из этих зданий будут утеплены Rīgas namu pārvaldnieks, а еще 1000 - другими домоуправлениями.

Зепс признал, что амбиции высоки, так как речь идет в среднем о 500 домах в год. Кроме того, ситуацию осложняют нормы о совместном решении жителей. Рижская дума в сотрудничестве с Министерством экономики и Латвийской ассоциацией самоуправлений работает над поправками к законодательству, чтобы облегчить процесс утепления зданий.

«Вопрос в том, нужно ли нам сейчас думать о комплексном утеплении? Может быть, нам стоит подумать о замене крыши, ремонте подвала? То, с чем мы можем разобраться сейчас, а потом двигаться дальше», - говорит Зепс.

Процесс также осложняется тем, что банки имеют свои собственные оценки рисков. Чтобы снизить риски, самоуправление может создать ротационный фонд, который будет активирован в 2024 году, чтобы в 2025 году уже можно было думать о конкретных целевых проектах.

Руководитель SIA Grupa 93 и градостроитель Нейл Балгалис представил на конференции жилищные направления и приоритетные задачи Рижского самоуправления. Это - создание Рижского центра жилищных компетенций, разработка жилищной программы и инвестиционного плана Риги, а также активизация квартир и товариществ в Altum и использование другого финансирования Евросоюза.

Балгалис подчеркнул, что условия Altum необходимо срочно изменить, чтобы в ближайшее время можно было осуществлять полную реновацию.

Комментируя амбициозную идею Зепса об утеплении 3000 зданий, Балгалис сказал, что это неосуществимо и что необходимо разработать более реалистичные программы.

«Это важнейший вопрос планирования. Мы перечисляем все, а потом говорим: нам бы хотелось, чтобы программа была более реалистичной. Меньше значит более реалистично, и нам нужно выяснить, что произойдет, если мы не достигнем цели. Мы не можем просто назвать цифры, а потом сказать, что это не получилось», - раскритиковал предложение Балгалис.