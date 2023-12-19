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Мрачный прогноз ⟩ Банк Эстонии: экономический спад продлится дольше, чем ожидалось, а безработица вырастет

rus.postimees.ee
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Фото: Eero Vabamägi

Согласно последнему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономический спад в Эстонии будет более продолжительным, чем ожидалось ранее, в основном из-за плохого состояния экспортных рынков Эстонии и снижения конкурентоспособности.

Этот год оказался для эстонской экономики тяжелее, чем ожидалось, а рецессия продлилась дольше, чем предполагалось. Способность предприятий продавать на внутреннем рынке была ограничена неуверенностью людей в завтрашнем дне и, как следствие, ростом жесткой экономии и сбережений.

Продажи на внешних рынках были затруднены более низкими показателями наших основных экспортных рынков по сравнению с европейской экономикой в целом, а также ростом обменного курса со скандинавскими странами. Важную роль сыграли также рост производственных затрат, нарушение многих существующих цепочек поставок и исчезновение бизнес-моделей в результате войны.

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