Мрачный прогноз ⟩ Банк Эстонии: экономический спад продлится дольше, чем ожидалось, а безработица вырастет

Этот год оказался для эстонской экономики тяжелее, чем ожидалось, а рецессия продлилась дольше, чем предполагалось. Способность предприятий продавать на внутреннем рынке была ограничена неуверенностью людей в завтрашнем дне и, как следствие, ростом жесткой экономии и сбережений.