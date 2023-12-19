У Эстонии появилось прямое авиасообщение с экзотической страной

Перелет из Таллинна в Шри-Ланку длится 12 часов 25 минут с технической остановкой в ​​Бахрейне, где пассажиры не выходят из самолета. Аэропорт Маттала расположен в южной части острова, где также расположено большинство основных достопримечательностей, таких как Национальный парк Яла, Адамов пик и Девятиарочный мост.

«Этой зимой мы наблюдаем в Латвии, Литве и Эстонии рост спроса на экзотические направления, особенно в период Рождества, когда большинство туров в другие страны уже распроданы. Стараясь уловлетворить этот спрос, мы начали предлагать туры из Таллинна в Шри-Ланку. Мы единственный туроператор, который предлагает прямые и ближнемагистральные рейсы в Шри-Ланку», - говорит Сабина Сайковская, гендиректор Join UP! Baltic.