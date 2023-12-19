У Эстонии появилось прямое авиасообщение с экзотической страной

В связи с растущим спросом на отдых в экзотических местах, компания Join UP! Baltic с 20 декабря откроет новое туристическое направление - Шри-Ланку с прямым рейсом из аэропорта Таллинна. Рейсы в аэропорт Маттала выполняет авиакомпания SkyUp Airlines.
Перелет из Таллинна в Шри-Ланку длится 12 часов 25 минут с технической остановкой в Бахрейне, где пассажиры не выходят из самолета. Аэропорт Маттала расположен в южной части острова, где также расположено большинство основных достопримечательностей, таких как Национальный парк Яла, Адамов пик и Девятиарочный мост.