Власти Таллинна увеличили размер некоторых пособий

«Ранцевое пособие для первоклассников в будущем году по-прежнему составит 320 евро, но начиная со второго класса субсидия возрастет с нынешних 75 до 100 евро, его выплачивают всем ученикам основной, средней или прикладной школы. Думаю, это важная помощь для семей с детьми, в особенности для тех, в которых растут сразу несколько школьников», - сказала Бетина Бешкина.

В будущем году возрастет также пособие для детей с недостатком здоровья. Выплачиваемое раз в год в месяц рождения ребенка пособие повысится с нынешних 125 до 150 евро.

Раз в год город Таллинн выплачивает пенсионерам надбавку к пенсии для компенсации роста цен, ее ставка с 1 января возрастет со 175 до 200 евро. Подать ходатайство можно на следующий календарный год после выхода на пенсию, пособие выплачивается в месяц, предшествующий дню рождения заявителя. Ходатайствовать о пенсионной надбавке могут также получатели пенсии по нетрудоспособности или народной пенсии, либо совершеннолетние получатели пенсии по потере кормильца, а также лица старше 17 лет, у которых на основании закона о пособии по нетрудоспособности определена частичная или полная нетрудоспособность.

В бюджете Таллинна на 2024 год на пособие к началу учебного года запланировано 5,8 млн евро, что на 1,2 млн евро больше, нежели в текущем году. На поддержку детей с недостатком здоровья запланировано 285 000 евро, что на 20% больше, чем в нынешнем году. На выплаты пенсионной надбавки запланировано 18,3 млн евро или примерно на 2,3 млн евро больше, чем в этом году.