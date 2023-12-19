Мы прекрасно понимаем, что имел в виду Байден, ведь именно Конгресс США решает в очередной раз выдать помощь Украине. Получается, что президенты России и США ведут своеобразный непрямой диалог, в котором бы хотели принять участие большая часть сенаторов США.

Так или иначе, приходится разбирать, почему Путин протягивает такую ​​оливковую ветвь странам НАТО. Действия Путина в сторону стран НАТО не может быть совпадением – в то время, когда Сенат США считает южную границу США более важной, чем помощь Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует помощь ЕС, а некоторые лидеры ЕС и НАТО, такие как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, заявляет, что устала от войны в Украине, нужно придать таким высказываниям больше огласки.