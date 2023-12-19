На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в нападении на страны НАТО. Это заявление послужило ответом на комментарий президента США Джо Байдена о том, что Путин не остановится даже после завоевания Украины.
Мы прекрасно понимаем, что имел в виду Байден, ведь именно Конгресс США решает в очередной раз выдать помощь Украине. Получается, что президенты России и США ведут своеобразный непрямой диалог, в котором бы хотели принять участие большая часть сенаторов США.