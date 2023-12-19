Соглашение подписано: США получат доступ к военным объектам Финляндии

Соглашение «существенно расширяет нашу способность» действовать сообща в любых ситуациях, подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Речь идет в том числе о совместных маневрах и иных формах взаимодействия войск, указывает агентство AFP. До вступления в силу документ должен получить одобрение финского парламента.

Финны продолжат инвестиции в собственную сферу обороны

В то же время Хельсинки не ожидает, что Вашингтон позаботится об обороне Финляндии, отметил Хяккянен. «Мы продолжаем инвестировать в нашу оборону и разделяем бремя в нашем регионе и за его пределами», - добавил глава финского Минобороны.

В 2022 году США заключили подобное соглашение с Норвегией, а в начале декабря - со Швецией. Переговоры на эту тему Вашингтон ведет и с Данией.

Путь Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. В апреле 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, заявка Швеции пока не получила одобрения от Венгрии и Турции.

Президент России Владимир Путин в середине декабря в телеинтервью прокомментировал вступление Финляндии в НАТО. До этого шага у североевропейской страны не было проблем в отношениях с Москвой, однако теперь они появятся, заявил Путин. По его словам, РФ воссоздаст Ленинградский военный округ и сконцентрирует в нем «определенные воинские подразделения».