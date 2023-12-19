Вт, 19.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Воюющая страна не может менять свое политическое руководство и свой политический курс

Юрий Кочинев
, военный историк
Copy
Военный историк Юрий Кочинев.
Военный историк Юрий Кочинев. Фото: Erakogu
  • Арестович не отказался от своей критики в адрес президента Украины Зеленского и его окружения
  • Арестович предложил себя кандидатом в президенты, чтобы помочь Украине выйти из «глубокого застоя»
  • Ни украинская армия, ни общество не готовы согласиться с мнением Арестовича

Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины, известный множеством критических высказываний по поводу хода войны, в октябре объявил себя кандидатом на выборах украинского президента, которые по графику должны были бы состояться весной 2024 года, пишет военный историк и обозреватель Юрий Кочинев.

Теперь известно, что до окончания боевых действий в Украине никакие выборы проводиться не будут. Арестович не отказался от критики в адрес действующего президента Украины Зеленского и окружающего его политического и военного руководства страны. В интервью польской газете Rzeczpospolita Арестович изложил свое видение развития событий на Украине в ближайшем будущем.

По первому сценарию, Россия, Китай и США согласятся положить конец войне между Россией и Украиной. В этом случае украинцы, воевавшие на фронте, вернутся домой и, столкнувшись с лишениями и безработицей, организуют новый Майдан.

По словам Арестовича, второй сценарий предполагает продолжение войны с Россией, при котором страны Запада продолжат поддерживать Украину в военном отношении, но Украина потерпит поражение от россиян на нескольких фронтах. Это, в свою очередь, приведет Украину к очень плохой внутриполитической ситуации.

Третий сценарий предполагает взрывной рост западной помощи Украине и начало нового, успешного наступления украинцев. Однако, по мнению Арестовича, такой вариант маловероятен.

На мой взгляд, пессимизм Арестовича можно объяснить его желанием баллотироваться на пост президента Украины. Таким образом, Зеленский является его конкурентом. По словам Арестовича, действующий президент Украины Зеленский не был готов к третьему этапу войны. Как поясняет Арестович, первый этап войны длился с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2022 года. Второй, контрнаступательный этап завершился 1 ноября 2023 года после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал откровенное интервью The Economist. В этом интервью Залужный рассказал о том, что война зашла в тупик.

В своих публичных выступлениях Арестович все чаще говорит о том, что Украина должна относиться к оккупированным территориям Донецкой, Луганской областей, Крыма, Запорожской и Херсонской областей так, как раньше относились Южная Корея к КНДР или ФРГ - к Германской Демократической Республике. Арестович убежден, что на нынешнем этапе войны Украина не сможет вернуть себе оккупированные территории военным путем.

Арестович видит возможным проведение президентских выборов в том случае, если будут организованы электронные выборы, на которых и граждане Украины, покинувшие страну, смогут голосовать в посольствах Украины в странах их пребывания.

Арестович предложил себя кандидатом в президенты, чтобы помочь Украине выйти из «глубокого застоя». В интервью, которые он дал в октябре газете Rzeczpospolita и другим изданиям, Арестович заявил, что нынешний президент вместе со своим окружением завел Украину в «стратегический тупик». Ошибка нынешнего военного и политического руководства Украины заключалась, с точки зрения Арестовича, в том, что оно потратило слишком много ресурсов на защиту Бахмута и не построило линии обороны наподобие российской «линии Суровикина».

На мой взгляд, ни украинская армия, ни общество не готовы принять точку зрения Арестовича. Его нынешнее самопозиционирование можно объяснить перегревом постоянно напряженной внутренней ситуации в Украине и личными амбициями. Воюющая страна не должна менять свое политическое руководство и свой курс, и нельзя отказываться от цели полного освобождения своей земли от оккупации до последнего ее метра. Амбиции Арестовича не могут быть реализованы. В то же время очевидно, что восхваляемый самими россиянами перевод промышленности «на военные рельсы» не принес особых плодов, и россияне не могут - и не смогут - производить танки, самолеты и вертолеты в необходимом для своих вооруженных сил объеме. Техническая отсталость россиян и их зависимость от иностранных технологий во всех областях, включая военную, слишком велики.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх