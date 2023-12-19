ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Воюющая страна не может менять свое политическое руководство и свой политический курс

Теперь известно, что до окончания боевых действий в Украине никакие выборы проводиться не будут. Арестович не отказался от критики в адрес действующего президента Украины Зеленского и окружающего его политического и военного руководства страны. В интервью польской газете Rzeczpospolita Арестович изложил свое видение развития событий на Украине в ближайшем будущем.
По первому сценарию, Россия, Китай и США согласятся положить конец войне между Россией и Украиной. В этом случае украинцы, воевавшие на фронте, вернутся домой и, столкнувшись с лишениями и безработицей, организуют новый Майдан.
По словам Арестовича, второй сценарий предполагает продолжение войны с Россией, при котором страны Запада продолжат поддерживать Украину в военном отношении, но Украина потерпит поражение от россиян на нескольких фронтах. Это, в свою очередь, приведет Украину к очень плохой внутриполитической ситуации.
Третий сценарий предполагает взрывной рост западной помощи Украине и начало нового, успешного наступления украинцев. Однако, по мнению Арестовича, такой вариант маловероятен.
На мой взгляд, пессимизм Арестовича можно объяснить его желанием баллотироваться на пост президента Украины. Таким образом, Зеленский является его конкурентом. По словам Арестовича, действующий президент Украины Зеленский не был готов к третьему этапу войны. Как поясняет Арестович, первый этап войны длился с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2022 года. Второй, контрнаступательный этап завершился 1 ноября 2023 года после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал откровенное интервью The Economist. В этом интервью Залужный рассказал о том, что война зашла в тупик.