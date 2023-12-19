ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Воюющая страна не может менять свое политическое руководство и свой политический курс

В своих публичных выступлениях Арестович все чаще говорит о том, что Украина должна относиться к оккупированным территориям Донецкой, Луганской областей, Крыма, Запорожской и Херсонской областей так, как раньше относились Южная Корея к КНДР или ФРГ - к Германской Демократической Республике. Арестович убежден, что на нынешнем этапе войны Украина не сможет вернуть себе оккупированные территории военным путем.

Арестович видит возможным проведение президентских выборов в том случае, если будут организованы электронные выборы, на которых и граждане Украины, покинувшие страну, смогут голосовать в посольствах Украины в странах их пребывания.

Арестович предложил себя кандидатом в президенты, чтобы помочь Украине выйти из «глубокого застоя». В интервью, которые он дал в октябре газете Rzeczpospolita и другим изданиям, Арестович заявил, что нынешний президент вместе со своим окружением завел Украину в «стратегический тупик». Ошибка нынешнего военного и политического руководства Украины заключалась, с точки зрения Арестовича, в том, что оно потратило слишком много ресурсов на защиту Бахмута и не построило линии обороны наподобие российской «линии Суровикина».

На мой взгляд, ни украинская армия, ни общество не готовы принять точку зрения Арестовича. Его нынешнее самопозиционирование можно объяснить перегревом постоянно напряженной внутренней ситуации в Украине и личными амбициями. Воюющая страна не должна менять свое политическое руководство и свой курс, и нельзя отказываться от цели полного освобождения своей земли от оккупации до последнего ее метра. Амбиции Арестовича не могут быть реализованы. В то же время очевидно, что восхваляемый самими россиянами перевод промышленности «на военные рельсы» не принес особых плодов, и россияне не могут - и не смогут - производить танки, самолеты и вертолеты в необходимом для своих вооруженных сил объеме. Техническая отсталость россиян и их зависимость от иностранных технологий во всех областях, включая военную, слишком велики.