Prisma отзывает из продажи потенциально опасный для здоровья товар

Prisma Peremarket отзывает безглютеновую мучную смесь для выпечки Fazer с овсяными хлопьями и семенами подсолнечника в упаковках по 500 г (EAN: 6419811108807) со сроком годности до 21 ноября 2024 года. Проблема в том, что продукт может содержать аллерген (горчицу), не указанный на упаковке.