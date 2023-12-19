Еще не купили подарки своим близким? Посмотрите идеи рождественских подарков для всей семьи

Идеи подарков до 20 евро для домашнего спа

Более трети жителей Эстонии хотели бы получить неожиданные подарки, которые могли бы их удивить.«Хороший способ удивить своих близких – это приятные дополнения для их домашних спа», – сказал дизайнер Педро Кастро.

Создайте набор для ухода, который может включать в себя полотенце, рукавицу для скраба и ароматическую свечу в стакане .

. Коробка для хранения с зеркальной крышкой . Идеально подходит для хранения контактных линз, украшений или косметики, поскольку имеет две вставки и 12 небольших отделений. Практичный подарок для тех, кто любит держать свои мелкие вещи в порядке.

. Идеально подходит для хранения контактных линз, украшений или косметики, поскольку имеет две вставки и 12 небольших отделений. Практичный подарок для тех, кто любит держать свои мелкие вещи в порядке. Банный халат. Смесь хлопка/вискозы с вафельной текстурой, мягкая и впитывающая ткань. Когда придет время расслабиться, этот халат обязательно переведет вас в спа-режим.

Лучший подарок – время, проведенное вместе

Рождественский опрос IKEA показывает, что 64% респондентов рады любому подарку. Итак, если у вас есть время только на подарок в последнюю минуту, сделайте подарок, который объединит всех. Почему бы не разделить радостные моменты, сделав пряничный домик или украсив печенье вместе со своими близкими?

Фото: Ikea

Вместе со своими близкими можно создать рождественскую выпечку любой формы из пачки пряничного теста. А те, кто выпеканию с нуля предпочитают украшение, всегда могут выбрать готовый пряничный домик, который нужно только украсить глазурью и сладостями.

Об исследовании

Рождественский онлайн-опрос был проведен в сентябре 2023 года исследовательским предприятием Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.