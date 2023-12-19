Еще не купили подарки своим близким? Посмотрите идеи рождественских подарков для всей семьи

По данным рождественского опроса IKEA* идеи подарков являются источником беспокойства для более трети жителей Эстонии, особенно когда в списке получателей подарков довольно много людей. Чтобы сделать поиск подарков в последнюю минуту менее напряженным, ознакомьтесь с идеями практичных подарков стоимостью менее 20 евро от дизайнера интерьера IKEA.
«30% жителей Эстонии покупают подарки для трех–четырех человек. Чтобы приобретение подарков в последнюю минуту вызывало меньше беспокойства, найдите время и составьте список людей, которых вы хотите порадовать, и список предметов, которые они оценят», – говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Чтобы облегчить планирование, он делится идеями практичных и доступных по цене подарков, которые можно купить в последнюю минуту.
Практичные подарки для дома стоимостью до 10 евро
Рождественский опрос IKEA показывает, что каждому четвертому человеку больше всего радости могут доставить практичные подарки для дома. Такие подарки можно купить менее чем за 10 евро или собрать из них целый набор.
- Набор многоразовых соломинок для питья / ложек. Соломинки из нержавеющей стали – отличная альтернатива пластиковым трубочкам, поскольку их можно легко чистить и использовать снова и снова. Подходят для холодного чая или кофе, смузи, коктейлей. Их легко чистить с помощью прилагающейся щетки.
- Абажур в форме звезды. Абажур в форме звезды придает тепло и уют и создает атмосферу праздника в доме. Его можно комбинировать со светодиодной лампочкой, набором шнуров или цоколем. Светодиодные лампочки чрезвычайно экономичны и долговечны.
- Ароматическая свеча в керамической банке. Свеча темным зимним вечером наполнит дом уютной атмосферой и приятным ароматом. Когда свеча догорит, керамическую банку можно использовать для хранения мелочей, как красивую вещицу или использовать в качестве подсвечника для чайной свечи.
- Мягкий и приятный плед. Плед с бахромой идеален для уютных зимних вечеров. Цвет можно легко согласовать с цветами дома получателя подарка.
Идеи подарков до 15 евро для любителей техники
- Держатель для мобильного телефона. Небольшое, но практичное решение, позволяющее освободить руки во время разговора или просмотра страниц на мобильном устройстве.
- Беспроводное зарядное устройство, которое избавляет от необходимости искать потерянные зарядные устройства и распутывать запутанные кабели. Оно совместимо со всеми смартфонами и устройствами, сертифицированными по стандарту Qi.
- Кольцевая лампа, которая крепится к верхней части экрана ноутбука. Отличный подарок для тех, кто проводит много времени на видео-совещаниях или любит делиться контентом в социальных сетях. Это позволяет наилучшим образом осветить себя, поскольку можно выбрать интенсивность и цветовую температуру света.
- Водостойкий портативный динамик Bluetooth. Малозаметная портативная колонка с чистым и мощным звуком. Позволяет легко носить с собой любимую музыку повсюду – в саду, на пляже и в ванной комнате.
Идеи подарков до 20 евро для детей
Рождественский опрос IKEA показывает, что самая большая проблема почти для каждого четвертого жителя Эстонии – это придумать, что подарить своим детям.
- Фломастеры и рулон бумаги для раскраски длиной 10 метров, заполненный планетами, ракетами и отважными космонавтами, идеально подходят для будущих покорителей космоса. Вся продукция IKEA для детей изготовлена из качественных материалов и соответствует строгим стандартам безопасности. Следы от фломастеров можно смыть с большинства поверхностей и материалов теплой водой с мылом.
- Игрушечный набор доктора. Этот набор идеально подходит для тех, кто любит заботиться о других и мечтает однажды стать врачом. В ролевой игре между врачом и пациентом ваш ребенок развивает эмпатические и коммуникативные навыки, что повышает его уверенность в себе. Помогает ребенку развивать мелкую моторику и координацию рук/глаз.
- Мольберт с аксессуарами, набор из трех предметов. Мольберт SOLFÅGEL – идеальный инструмент для всех, кто хочет рисовать. В набор входят палитра и шпатель, его легко носить с собой, под крышкой имеется место для акриловых красок, холста и кистей.
Идеи подарков до 20 евро для домашнего спа
Более трети жителей Эстонии хотели бы получить неожиданные подарки, которые могли бы их удивить.«Хороший способ удивить своих близких – это приятные дополнения для их домашних спа», – сказал дизайнер Педро Кастро.
- Создайте набор для ухода, который может включать в себя полотенце, рукавицу для скраба и ароматическую свечу в стакане.
- Коробка для хранения с зеркальной крышкой. Идеально подходит для хранения контактных линз, украшений или косметики, поскольку имеет две вставки и 12 небольших отделений. Практичный подарок для тех, кто любит держать свои мелкие вещи в порядке.
- Банный халат. Смесь хлопка/вискозы с вафельной текстурой, мягкая и впитывающая ткань. Когда придет время расслабиться, этот халат обязательно переведет вас в спа-режим.
Лучший подарок – время, проведенное вместе
Рождественский опрос IKEA показывает, что 64% респондентов рады любому подарку. Итак, если у вас есть время только на подарок в последнюю минуту, сделайте подарок, который объединит всех. Почему бы не разделить радостные моменты, сделав пряничный домик или украсив печенье вместе со своими близкими?
Вместе со своими близкими можно создать рождественскую выпечку любой формы из пачки пряничного теста. А те, кто выпеканию с нуля предпочитают украшение, всегда могут выбрать готовый пряничный домик, который нужно только украсить глазурью и сладостями.
Об исследовании
Рождественский онлайн-опрос был проведен в сентябре 2023 года исследовательским предприятием Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.