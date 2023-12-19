Медики дают советы: как снизить риск развития рака кишечника?

Вероятность успешного лечения рака кишечника высока в том случае, если заболевание обнаружено на ранней стадии, пишет Health24. К сожалению, первые симптомы заболевания довольно общие, и люди списывают их на обычные проблемы с пищеварением.
Исследования последних лет также показали, что возраст людей, заболевающих раком кишченика, в значительной степени снижается. Согласно исследованию, проведенному в США, заболеваемость раком кишечника уже растет и среди людей в возрасте младше 50 лет. Семейный врач Саманта Хендрен надеется, что осведомленность о раке кишечника повысится, особенно среди молодежи и людей среднего возраста, и в этом случае болезнь можно было бы обнаруживать как можно раньше. По ее словам, следует быть внимательным к проблемам с кишечником, которые возникают внезапно и сохраняются. Таким симптомом является, например, выделение темной крови при дефекации.
«Колоноскопию должен делать каждый, у кого в стуле реуглярно присутствует темная кровь, и это нельзя объяснить другими физическими изменениями, такими как, например, геморрой», - сказала врач. Рак кишечника может сопровождаться необъяснимой потерей веса, истощением, тошнотой и рвотой.
Самый большой фактор риска - наследственность. Если в семейном анамнезе есть рак кишечника, риск для других членов семьи увеличивается, и молодые люди также должны время от времени проходить обследование.
Помимо наследственного фактора, нужно серьезно задуматься и о выборе образа жизни. Это подчеркивалось и ранее, и новые исследования подтвердили необходимость придерживаться определенных правил для снижения риска развития заболевания. Высокий индекс массы тела, то есть избыточный вес или ожирение, является основным фактором риска развития рака кишечника.
Выбор здорового образа жизни может помочь снизить риск рака кишечника.
Как выстроить образ жизни, чтобы предотвратить рак кишечника?
- Поддерживайте здоровый вес тела и старайтесь избавиться от жира на животе (это должно происходить одновременно с достижением нормального веса).
- Будьте физически активны каждый день. Активные занятия могут варьироваться от работы в саду и уборки до бега и плавания.
- Ешьте продукты, богатые клетчаткой. Считается, что с каждыми дополнительными десятью граммами клетчатки в ежедневном меню риск развития рака кишечника снижается на десять процентов. Человек должен получать минимум 25 граммов клетчатки в день.
- Сократите потребление красного мяса и избегайте чрезмерно обработанных мясных продуктов (хот-догов, бекона, колбас, мясных деликатесов).
- Сократите употребление алкоголя или полностью откажитесь от него.