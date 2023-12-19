Медики дают советы: как снизить риск развития рака кишечника?

Исследования последних лет также показали, что возраст людей, заболевающих раком кишченика, в значительной степени снижается. Согласно исследованию, проведенному в США, заболеваемость раком кишечника уже растет и среди людей в возрасте младше 50 лет. Семейный врач Саманта Хендрен надеется, что осведомленность о раке кишечника повысится, особенно среди молодежи и людей среднего возраста, и в этом случае болезнь можно было бы обнаруживать как можно раньше. По ее словам, следует быть внимательным к проблемам с кишечником, которые возникают внезапно и сохраняются. Таким симптомом является, например, выделение темной крови при дефекации.

«Колоноскопию должен делать каждый, у кого в стуле реуглярно присутствует темная кровь, и это нельзя объяснить другими физическими изменениями, такими как, например, геморрой», - сказала врач. Рак кишечника может сопровождаться необъяснимой потерей веса, истощением, тошнотой и рвотой.

Самый большой фактор риска - наследственность. Если в семейном анамнезе есть рак кишечника, риск для других членов семьи увеличивается, и молодые люди также должны время от времени проходить обследование.

Помимо наследственного фактора, нужно серьезно задуматься и о выборе образа жизни. Это подчеркивалось и ранее, и новые исследования подтвердили необходимость придерживаться определенных правил для снижения риска развития заболевания. Высокий индекс массы тела, то есть избыточный вес или ожирение, является основным фактором риска развития рака кишечника.