Мошенники обобрали двух таллиннцев на десятки тысяч евро

В понедельник в Таллинне в полицию обратились две жертвы мошенничества, которых выдававшие себя за полицейских преступники обобрали на тысячи евро.
Проживающему в Ласнамяэ мужчине позвонил представившийся сотрудником полиции мошенник и сообщил, что кто-то пытается взять кредит на его имя. Затем его якобы подключили к банку, где ему предложили скачать программу AnyDesk и подтвердить кодами mobiil-ID завершение транзакции. На имя мужчины в итоге было взято несколько кредитов, а ущерб от мошенничества составил в общей сложности 10 399 евро, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
В полицию также обратилась 71-летняя женщина, которой фейковый полицейский сообщил, что кто-то пытается взять кредит на ее имя. Затем ее якобы связали с банком, где попросили перевести деньги на счет другого человека якобы для их защиты. Ущерб, причиненный мошенничеством в этом случае, составляет 19 000 евро.