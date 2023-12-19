Мошенники обобрали двух таллиннцев на десятки тысяч евро

Проживающему в Ласнамяэ мужчине позвонил представившийся сотрудником полиции мошенник и сообщил, что кто-то пытается взять кредит на его имя. Затем его якобы подключили к банку, где ему предложили скачать программу AnyDesk и подтвердить кодами mobiil-ID завершение транзакции. На имя мужчины в итоге было взято несколько кредитов, а ущерб от мошенничества составил в общей сложности 10 399 евро, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.