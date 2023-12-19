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Игорь Таро: Euribor может упасть, но это совсем не хорошо

PM Majandus
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Депутат Рийгикогу Игорь Таро.
Депутат Рийгикогу Игорь Таро. Фото: Tairo Lutter

Депутат Рийгикогу Игорь Таро («Ээсти 200) написал во вторник в Facebook, что Euribor может начать падать, но это не очень хорошая новость.

«Согласно новому прогнозу Eesti Pank, в следующем году инфляция еще больше снизится. Это может означать, что повышение процентных ставок, предпринятое для сдерживания роста цен, больше не понадобится. Процентные ставки могут даже начать снижаться, но это не будет хорошей новостью», - пишет Таро в Facebook.

По словам Таро, снижение стоимости кредитования принесет некоторое облегчение как домохозяйствам, так и предприятиям, но у снижения процентной ставки обычно есть и другая сторона, которая отражает более широкую экономическую картину. «Снижение процентных ставок обычно осуществляется для стимулирования экономики. А это подразумевает, что ситуация довольно плохая. С точки зрения обычного человека, это несколько странная ситуация - низкие процентные ставки в плохие времена и растущие процентные ставки в хорошие времена. Но изменения происходят по инерции, не сразу. Прогноз экономического роста еврозоны на 2024 год снова более сдержанный», - сказал Таро.

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