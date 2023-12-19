Эксперт рассказал, что такое «черный лед» и почему лопаются замерзшие водопроводные трубы

«Черный лед» на самом деле представляет собой прозрачный лед и опасное явление, которое, по статистике, является причиной в четыре раза больше дорожно-транспортных происшествий, чем мокрое дорожное покрытие, и в два раза больше, чем заснеженные дороги.

Это явление часто возникает на дорогах, когда дневная температура воздуха немного выше нуля, атмосфера влажная, и идет дождь или морось. Когда вечером температура опускается ниже нулевой отметки, мельчайшие водные частицы оседают на дорожном покрытии, образуя тонкую водяную пленку. При дальнейшем понижении температуры эта пленка превращается в лед, несмотря на то, что термометр может показывать положительные значения.

- Не черный, а прозрачный.

- На самом деле лед не черный, а прозрачный, поэтому невозможно понять, имеем ли мы дело с асфальтом или замерзшим слоем воды на его поверхности.

- Почему замерзшие водопроводные трубы лопаются, когда становится тепло?

- При замерзании лед нарастает от стенок к центру, и эластичность трубы все еще может противостоять льду. Однако при нагревании лед не плавится сразу. Вместо этого он начинает расширяться, как любое обычное твердое тело, и именно от этого трубы и лопаются.

- Как образуются лед и снег и какая форма снежинки наиболее распространена?