Эксперт рассказал, что такое «черный лед» и почему лопаются замерзшие водопроводные трубы

Профессор Таллиннского технического университета и ученый-химик Рейн Мунтер объясняет, что называется «черным льдом» и как он образуется, а также отвечает на другие актуальные вопросы о воде и льду.
«Черный лед» на самом деле представляет собой прозрачный лед и опасное явление, которое, по статистике, является причиной в четыре раза больше дорожно-транспортных происшествий, чем мокрое дорожное покрытие, и в два раза больше, чем заснеженные дороги.
Это явление часто возникает на дорогах, когда дневная температура воздуха немного выше нуля, атмосфера влажная, и идет дождь или морось. Когда вечером температура опускается ниже нулевой отметки, мельчайшие водные частицы оседают на дорожном покрытии, образуя тонкую водяную пленку. При дальнейшем понижении температуры эта пленка превращается в лед, несмотря на то, что термометр может показывать положительные значения.
- Не черный, а прозрачный.
- На самом деле лед не черный, а прозрачный, поэтому невозможно понять, имеем ли мы дело с асфальтом или замерзшим слоем воды на его поверхности.
- Почему замерзшие водопроводные трубы лопаются, когда становится тепло?
- При замерзании лед нарастает от стенок к центру, и эластичность трубы все еще может противостоять льду. Однако при нагревании лед не плавится сразу. Вместо этого он начинает расширяться, как любое обычное твердое тело, и именно от этого трубы и лопаются.
- Как образуются лед и снег и какая форма снежинки наиболее распространена?
- Вода в твердом состоянии называется льдом. Лед имеет кристаллическую структуру и в этой структуре имеются пустоты, поэтому плотность льда меньше, чем жидкой воды.
Снег - это не что иное, как вода, замерзшая в кристаллах льда в атмосфере. Метеорологи уже более 70 лет известно, что кристаллы льда растут в облаках при определенных диапазонах температур.
Тонкие пластинки образуются при -2 градусах. При понижении температуры до -5 градусов образуются игольчатые и столбчатые кристаллы. При температуре -15 градусов формируются сверхтонкие пластины, а при падении температуры ниже -30 градусов вновь формируются колонны и столбцы.
До сих пор никто не смог предложить разумного объяснения тому, почему изменение температуры даже на несколько градусов приводит к образованию снежных кристаллов совершенно другой формы.
Самая распространенная форма снежинки (шестиугольная) обусловлена строением кристалла льда. Снег, как алмаз или поваренная соль, является минералом, имеет определенную кристаллическую структуру. Молекулы воды образуют водородные связи с другими молекулами воды во льду, внутренние углы образующихся многоугольников составляют 60 градусов.
Также при образовании льда в первую очередь формируется та структура, которая обладает наибольшей устойчивостью в условиях окружающей среды - шестиугольные кристаллы льда в нижних слоях атмосферы Земли.
- Когда замерзает соленая вода?
- Вода замерзает при нулевой температуре. Наличие соли (3,5%) понижает температуру замерзания на два градуса. Поверхность соленой воды начинает замерзать при температуре -1,9 градуса, однако образующийся лед практически не содержит и по плотности сравним с плотностью пресной воды.
Плотность воды при нормальных условиях составляет около 1 г/см3, но она напрямую зависит от температуры. При температуре около четырех градусов выше нуля вода достигает максимальной плотности. Плотность воды зависит также от концентрации растворенных веществ.